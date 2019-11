Raad Het Hogeland steunt 'stevige ingrepen' bij begroting

Zo wil de gemeente minder extern personeel inhuren en minder geld uitgeven aan de energietransitie.

Bodem in zicht

Het Hogeland kent financieel een magere start. Terwijl de algemene reserve al op een minimum-niveau is, moet de gemeente daar volgend jaar zes ton uit halen om de begroting sluitend te krijgen. Dat baart meerdere partijen zorgen.

Tegelijkertijd zijn er risico's dat bepaalde bezuinigingen niet gehaald worden. Grootste risico is de jeugdzorg: de kans dat de taakstelling niet wordt gehaald is 90%.

'Als Den Haag niet over de brug komt, hebben we in de nabije toekomst een groot probleem en staan we voor een duivels dilemma', zegt PvdA-raadslid Jan Willem Nanninga.

Financiën-wethouder Eltjo Dijkhuis (Gemeentebelangen) deelt die zorg: 'Er hoeft maar iets te gebeuren en dan ziet het er nog minder gunstig uit', zegt hij. Samen met andere Groninger gemeenten eist Het Hogeland structureel meer geld van het Rijk.

Eenmalig

De greep van zes ton uit de gemeentekas is volgens wethouder Dijkhuis eenmalig. 'Op een begroting van 160 miljoen is dat relatief weinig. Op lange termijn ziet het er positief uit en wordt de algemene reserve weer aangevuld met meerdere miljoenen.' Ook benadrukt de wethouder dat het als hagelnieuwe gemeente altijd lastig is om de financiën goed in te schatten.

Verschillende partijen zijn niet blij met de bezuiniging op de energietransitie. 'Hiermee schuiven we dit belangrijke onderwerp voor ons uit, zegt GroenLinks-raadslid Paul Steenman. De SP wil dat 'alles uit de kast wordt gehaald' om hier over enkele jaren toch meer geld voor vrij te maken.'

Stikstofprobleem raakt gemeente

Het Hogeland merkt de pijnlijke gevolgen van de stikstofproblematiek. Zo loopt de bouw van de staalfabriek van Van Merksteijn in de Eemshaven ruim een jaar vertraging op.

Een meerderheid van VVD, Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie pleit ervoor om de stikstofproblemen zij-aan-zij met de ondernemers, agrariërs en visserij op te lossen.

'Als één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland, met meerdere havens en een versterkingsopgave, vinden wij het belangrijk om boeren, vissers en bouwers te laten weten dat wij trots op ze zijn', zegt Stefan van Keijzerswaard (VVD).

PvdA, SP en GroenLinks steunen de motie niet. 'Wij hebben ook veel waardering voor andere bevolkingsgroepen, zoals leraren, schoonmakers, verpleegkundigen en ga zo maar door', zegt SP-raadslid Linda Visser.

Bezuiniging raakt ondernemers

Een andere bezuinigingsmaatregel is het korten van het ondernemersfonds met een half miljoen euro. VVD en CDA zijn hier niet blij mee. 'Hiermee breekt het college de belofte om extra OZB-inkomsten terug te laten vloeien naar inwoners', zegt Van Keijzerswaard (VVD).

Volgens wethouder Dijkhuis is dit ook één van de keuzes om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Uitbreiding Sauwerd?

Gemeentebelangen laat nog weten blij te zijn met de bouw van nieuwe woningen in Winsum en Bedum. Volgens de partij moet de gemeente inspelen op de oververhitte woningmarkt in de stad Groningen. 'In Sauwerd kun je fors uitbreiden. Daar is ook een prima treinverbinding', zegt raadslid Roelf Torringa.

Het is de eerste begroting die de gemeenteraad van Het Hogeland heeft besproken. Vorig jaar werd de begroting nog door de vier afzonderlijke raden goedgekeurd.

Het Hogeland is op 1 januari van dit jaar ontstaan na een fusie van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.