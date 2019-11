Braal: 'In de tweede helft speelden we met veel meer urgentie'

Donar-coach Erik Braal zag dat zijn team de wedstrijd in de tweede helft goed had opgepakt. 'We hebben verdedigend een paar andere accenten gezet tijdens de pauze. In de tweede helft was de urgentie terug.'

Verder was Braal trots op zijn ploeg na de 70-72 zege tegen Phoenix Brussels. 'In de eerste helft zag er het niet goed uit. Het feit dat we dan zo terug kunnen knokken, daar ben ik heel trots op. Verdedigend staan we langzamerhand steeds beter.'

Belangrijke wedstrijd

'Dit was een hele belangrijke wedstrijd voor ons, we kwamen negentien punten achter. In andere duels kwamen we dan niet meer terug, nu wel. Basket voor basket slopen we terug. Dat hebben we goed gedaan.'

Bovenliggend

In de tweede helft was Donar de bovenliggende partij. 'We misten peper in de eerste twintig minuten, in de tweede helft zat er veel meer drive in het team. Daar doen we het voor. Dank ook aan onze fans. Er waren in ieder geval net zoveel Donar supporters als Belgische fans. Ik ben blij dat we ze met een zege naar huis kunnen sturen, dat is ook een tijdje geleden,' besluit Braal lachend.

Uitblinker Williams

Matt Williams Jr. was de uitblinker aan de kant van Donar. Hij nam de ploeg bij de hand met zijn twintig punten. 'Ik ben dolgelukkig,' aldus Williams. 'Dit hadden we hard nodig als team, niet alleen voor ons zelfvertrouwen maar ook om vooruit te komen dit seizoen.'

Geen druk

'Helemaal in deze Europese competitie. Coach Braal zet ons niet echt onder druk, geeft ons altijd een goed plan om de wedstrijd in te gaan. Wel heeft hij ons in de rust verteld wat we moesten doen om te winnen. Dat kwam gelukkig uit,' aldus Williams.

Eindelijk uitwinst

Vernon Taylor was het eens met de woorden van zijn teamgenoot Williams. 'Het betekent heel veel om deze winst te boeken, helemaal omdat we het als team moeilijk hadden in uitwedstrijden. Dit hadden we voor ons zelfvertrouwen en als team echt nodig,' verklaart Taylor.

