Definitief groen licht voor MFC Zevenhuizen

Met die toezegging gaat een grote wens van het dorp in vervulling, want Zevenhuizen wacht al jaren op een nieuw verenigingsgebouw.

Vicevoorzitter Harmannus Harkema van het MFC Zevenhuizen is blij dat de kogel door de kerk is. 'Sinds 2016 zijn we met alle verenigingen bezig om een nieuw onderkomen te krijgen. De verschillende kantines en accommodaties zijn of afgeschreven of gesloten. De nood was dus hoog.'

Bijdrage van de verenigingen

Vrijwel alle verenigingen gaan gebruik maken van het nieuwe gebouw. Van alle toekomstige gebruikers wordt wel verwacht dat ze zelf ook nog een bijdrage leveren, zowel financieel als in menskracht.

Harkema: 'We denken aan het organiseren van een veiling of een verloting. En verder zijn er allerlei acties in voorbereiding. We hebben er vertrouwen in dat het lukt.'

Om het heugelijke feit te vieren overhandigde de CDA-fractie van Westerkwartier symbolisch de eerste steen voor het MFC.

