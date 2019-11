Lopend Vuur: Het maandelijkse luchtalarm is overbodig

Het luchtalarm zou na volgend jaar verdwijnen en plaatsmaken voor het digitale waarschuwingssysteem NL-Alert. Dat was al een jaar later dan gepland. Maar de Kamer hield zijn twijfels. Kamerleden vragen zich af of NL-Alert bij een ramp al wel iedereen weet te bereiken.

Justitieminister Ferd Grapperhaus vindt "het draagvlak en vertrouwen essentieel", schrijft hij aan de Kamer. Hij gaat volgend najaar kijken of het luchtalarm in 2022 alsnog kan verdwijnen.

Door heel Nederland staan ongeveer 3800 sirenes die draadloos en onafhankelijk van elkaar kunnen worden aangezet bij een calamiteit. "Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en zet radio of TV aan", is dan de boodschap. Het systeem bestaat al sinds de Koude Oorlog en wordt iedere eerste maandag van de maand om twaalf uur 's middags getest.

Na volgend jaar kunnen de sirenes nog vier jaar mee, aldus de minister. Daarna moet het systeem worden vervangen, en dat kost minstens 56 miljoen euro.

