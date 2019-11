Brandweerlieden deels onverzekerd aan het werk: 'Echt een blamage'

'Dat moet toch op kosten van de Veiligheidsregio? Dat kan toch niet waar zijn?' Richard ter Veen, commissielid van de VVD in de gemeente Westerwolde, is nog steeds verbolgen over de deels onverzekerde brandweerlieden.

In een raadsbreed aangenomen motie eist de gemeenteraad van Westerwolde nu dat alle brandweervrijwilligers altijd volledig verzekerd moeten zijn bij de uitvoering van hun brandweertaken.

Ongevallenverzekering

De motie komt na de beroering die onder brandweerlieden in Westerwolde ontstond, nadat bleek dat de ongevallenverzekering geen verwondingen dekt die in het lichaam ontstaan, zoals een hersenbloeding of hartinfarct.

Ter Veen: 'Als jij als brandweerman een brandend huis in gaat en door stress of adrenaline bijvoorbeeld iets aan je hart krijgt, schijnt dat niet verzekerd te zijn', zegt hij met enige verbazing.

Hardheidsclausule

Veiligheidsregio-directeur Wilma Mansveld gaf eerder al aan de situatie te betreuren en snel een oplossing te willen zoeken. Zo wordt er gekeken of er een uitzondering gemaakt kan worden via een zogenaamde hardheidsclausule, maar daar is nog geen beslissing over genomen.

Een aantal brandweerlieden is al gestopt, onder meer in Ter Apel. Ter Veen hoopt niet dat er meer de brui aan geven. 'Stel je voor dat je aan je gezin moet uitleggen dat er iets gebeurd is bij de brandweer en je niet verzekerd bent. Er zijn verzekeringskwesties die al sinds 2014 spelen en nog steeds niet opgelost zijn. Dat is toch onacceptabel?'

Zelf verzekeren

'Dat kan niet als Veiligheidsregio Groningen. Dat is echt een blamage', vindt Ter Veen. 'Het liefst zou ik op dit moment zeggen: we houden een bedrag jaarlijks in en regelen zelf een aanvullende verzekering. Maar dat kan juridisch niet', aldus het commissielid.

Dat de motie specifiek gericht is aan de Veiligheidsregio, is vrij ongebruikelijk. Ter Veen denkt daar anders over. 'We willen een signaal afgeven dat er snel een oplossing moet komen. Dit speelt niet alleen in onze regio.'

'Je bent als lid van de brandweer voor een geringe vergoeding aan het werk', gaat hij verder. 'Als je dan ook nog zelf een aanvullende, dure verzekering moet regelen, sta je voor nul euro brand te blussen.'

