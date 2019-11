Boa's dragen binnenkort steekwerend vest, maar niet iedereen mag er een

Pepperspray, een wapenstok en handboeien: in hun uitrusting zit het allemaal. Binnenkort wordt daar ook nog een steekwerend vest aan toegevoegd. Bakker moet het doen met slechts één portofoon.

'Gaat erg traag'

Voor Het Groninger Landschap is zo'n vest nog een brug te ver. Al bijna een jaar proberen ze voor elkaar te krijgen dat hun enige boa überhaupt wordt bewapend. Daarvoor moeten ze een aanvraag indienen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bij die aanvraag hoort een advies van de politie. De werkgever moet immers zwart op wit kunnen aantonen dat het voor hun boa nodig is om zich zo nu en dan te moeten verdedigen. De politie deelde donderdag aan Het Groninger Landschap mee dat zij dit onvoldoende kunnen onderbouwen.

Dit tot grote teleurstelling van Bakker, die meer dan een half jaar op dat advies heeft moeten wachten. 'In onze functiebeschrijving staat dat wij criminaliteit bestrijden. Daar hoort gewoon een bepaalde uitrusting bij.'

'De één krijgt wel wapens, de ander weer niet', vervolgt hij. 'En dat terwijl we allemaal hetzelfde werk doen. Het is op dit moment gewoon erg onduidelijk allemaal.'



Directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap bevestigt Bakkers verhaal. 'Er is geen eenduidig beleid. Het is heel erg frustrerend.'

Hij wil samen met andere Groningse natuurorganisaties optrekken om één duidelijk beleid op tafel te krijgen. 'Dit gaat over de veiligheid van mijn mensen. Wij gaan gewoon door totdat we die vergunning hebben. Dus die discussie is nog niet ten einde.'

De uitrusting van de meerderheid van de boa's, met sinds kort ook pepperspray. (Foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe)



De politie Noord-Nederland wil geen inhoudelijke toelichting geven op het advies. 'Dat is iets tussen de politie en de werkgevers. De werkgever dient in ieder geval de noodzaak van bewapening aan te kunnen tonen.'

Gevaren

Henneptelers, stropers, en agressieve burgers: de gevaren liggen op de loer voor buitengewone opsporingsambtenaren in natuurgebieden. 'De politie heeft vaak lange aanrijtijden in de gebieden waar ik actief ben', vertelt Bakker. 'De kans dat criminelen gewelddadig worden is dan zeker niet ondenkbaar. Als iemand nu met een mes voor me staat, ren ik liever weg.'

In werkelijkheid maakt Bakker het niet vaak mee dat hij wordt aangevallen. 'Dat valt gelukkig mee. Alleen lijkt het nu alsof het eerst een keer mis moet gaan, voordat ik een keer wapens krijg.'

Niet enthousiast

Boswachter en boa Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer staat niet te springen om een steekwerend vest. 'Ik ben er niet super enthousiast over', biecht hij op. 'In de praktijk maak ik zelden fysieke agressie mee. Verbale agressie wel.'

Boa's zijn ambtenaren met een speciale bevoegdheid om bekeuringen uit te delen en verdachten te arresteren. De gemeente bepaalt voor welke wetgeving dit is. Ze zijn actief in steden en natuurgebieden en zoeken daar naar criminele activiteiten.

Ook Booi Kluiving van Natuurmonumenten reageert met gemengd enthousiasme op het vest. 'Het is natuurlijk jammer dat het nodig is. Aan de andere kant is het fijn dat je volledig uitgerust bent. Je hebt alle materialen bij elkaar zodat je straks gewoon goed je werk kunt doen.'

Kluiving. (Foto: Jeroen Willems/RTV Drenthe)



Regelgeving

Twee maanden geleden zaten de vakbonden voor boa's om tafel met het ministerie van Justitie en Veiligheid en de politie. Daaruit bleek dat er snel landelijke regelgeving moet komen over de uitrusting van boa's. Minister Ferd Grapperhaus werkt daar op dit moment aan.

