Crisis D66 Oldambt: 'Het draait allemaal om macht'

Het is hommeles bij D66 in de gemeente Oldambt. Meerdere leden hebben hun functie neergelegd.

Het regiobestuur wil dat fractievoorzitter Fokke Fennema met onmiddellijke ingang zijn functie neerlegt. Fennema is dat niet van plan.

De fractievoorzitter: 'Mijn steunfractie en ik verschillen van mening. Zij hebben achter mijn rug om onderhandelingen gevoerd. Dit is een vertrouwensbreuk die niet meer te lijmen valt'.

Coalitiepartij

D66 is met één zetel vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Oldambt en leek één van de nieuwe coalitiepartijen te worden. Volgens Fennema is dat nu van de baan.

'Draait om macht'

'Wij verzoeken hem zijn zetel terug te geven aan D66', schrijft de partij. Fennema is dat niet van plan. 'Ik blijf sowieso mijn zetel houden namens D66. Eén van mijn leden is op oorlogspad. Wij zitten in coalitieonderhandelingen, maar tijdens één van die gesprekken ging zij haar eigen weg. Daar ontstond frictie.'

'Gaandeweg kwam ik erachter dat zij met andere partijen heeft gesproken. Ik heb haar toen verzocht om op te stappen. Het draait allemaal om macht. En dan is er maar één optie: Fokke Fennema moet eruit.'

Commissielid

Fennema richt zijn pijlen op Henriëtte Davelaar. Zij is commissielid van D66 Oldambt. Commissieleden mogen meediscussiëren, maar hebben geen stemrecht. Davelaar heeft, net als de andere twee commissieleden, per direct haar functie neergelegd.

Davelaar laat weten dat het conflict niet sinds kort speelt, maar eigenlijk al begon na de verkiezingen in maart vorig jaar.

Wat haar precieze kijk op de situatie is, wil ze niet kwijt. 'Het heeft een lange geschiedenis, maar ik wil het netjes houden. Op 22 november is een ledenvergadering, dan komt dit aan bod.'

Onderhandelingen

De partij heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de coalitie van de gemeente Oldambt. Lang was de verwachting dat D66 samen met het CDA en de ChristenUnie toe zal treden tot de coalitie. Dat is nu van de baan, vertelt Fennema.

'Op dit moment is dat niet geloofwaardig. De formateur moet er iets goeds van maken, maar wij zijn op dit moment geen stabiele partij.'

Geschrokken

Fennema is naar eigen zeggen geschrokken van de mededeling van het landelijk en het regiobestuur. 'Ik ben veertig jaar lid, maar heb dit nog nooit meegemaakt. Ik heb vannacht ook amper kunnen slapen. Op mijn to-do-lijstje van vandaag staat een belletje naar Den Haag. Dit begrijp ik niet.'

Reactie regiobestuur

Thomas Ietswaart is voorzitter van D66 provincie Groningen. Hij zegt over de kwestie: 'Het gaat om onderlinge verhoudingen, maar ik wil net als Henriëtte niet ingaan op de argumenten van Fennema. Het is in elk geval niet van gister of vandaag. Je wilt dit voorkomen, maar wij zijn tot de conclusie gekomen dat er geen basis meer is voor een vruchtbare samenwerking'.