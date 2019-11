Kick Out Zwarte Piet demonstreert gewoon: 'Niet toegeven aan intimidatie'

Kick Out Zwarte Piet Groningen gaat komende zaterdag gewoon demonstreren tegen de in hun ogen racistische figuur Zwarte Piet.

Een groep Groningse hooligans riep de demonstranten op Facebook op om niet te komen. 'We geven niet toe aan intimidatie, de demonstratie annuleren hebben we dan ook niet overwogen.'

Beangstigend

Een woordvoerder van de actiegroep wil wegens de risico's niet bij naam genoemd worden, maar geeft aan de situatie 'wel beangstigend' te vinden. 'We zijn in gesprek met de politie over de beveiliging, en de dreiging van de hooligans is een factor die daarin wordt meegenomen.'

'We zijn heel erg bezig met onze veiligheid, op verschillende manieren die we liever voor ons houden', zegt de woordvoerder.

Kiezen voor veiligheid

De woordvoerder zegt te kiezen voor de veiligheid van zichzelf en de mede-demonstranten. 'Hoeveel dat er zijn, wil ik niet zeggen. De gemeente heeft gezegd dat we met enkele tientallen komen, en daar zal het inderdaad op zijn minst op uitdraaien.'

De route tijdens de sinterklaasintocht in Groningen op 16 november



Vreedzame demonstratie

KOZP wil net als de pro-pietendemonstranten een 'vreedzame demonstratie' tijdens de intocht van komende zaterdag. 'We houden het echt vredelievend', zegt Wesley Wiltschut namens de voorstanders van Zwarte Piet daarover.

'We willen geen geweld en gaan er ook niet met luidsprekers en boxen staan', zegt Wiltschut. 'En zodra de stoet voorbij is gaan de twee kampen uit elkaar.'

Niet blij met hooligans

Wiltschut geeft aan niet blij te zijn met de aankondiging van hooligans om komende zaterdag ook naar de demonstratie te komen. 'Ik ben me de pleuris geschrokken, en ben bang dat het uit de hand gaat lopen. Van mij mogen ze demonstreren, als ze maar niet met vuurwerk komen en het netjes houden.'

Toch wil ook hij de betoging van zaterdag niet staken: 'veel mensen hebben zich aangemeld, die houd je niet meer tegen. Maar als het grimmig wordt beëindig ik het protest direct.'

'Vooral kinderfeest'

De woordvoerder van Kick Out Zwarte Piet geeft aan de intocht vooral een kinderfeest te willen laten zijn. 'Voor alle kinderen. Daarom staan we er zaterdag met borden en scanderen we leuzen, maar gebruiken we geen geluidsversterkers.'

Emmaplein

Kick Out Zwarte Piet demonstreert, net als de pro-demonstranten, op het Emmaplein in Stad. De locatie is aan het begin van de route, mede om ervoor te zorgen dat kinderen die naar de intocht komen zo weinig mogelijk last hebben van de demonstraties.

De woordvoerder van KOZP is tevreden met het Emmaplein als demonstratieplaats. 'Met alle risico's die er zijn is dit een goede plek, die voor iedereen te overzien is. Daarom is dit het best haalbare.'

'Perfect'

Wesley Wiltschut van de pro-pieten noemt het Emmaplein een 'perfecte locatie'. 'Zoals ik het van de politie begrepen heb staan wij en de demonstranten tegen Zwarte Piet een eind uit elkaar.'

'Aan de andere kant is het inderdaad ook zo dat samen op één plein staan misschien confrontaties uitlokt. Maar wij willen het netjes houden, en Kick Out Zwarte Piet volgens mij ook.'

Lees ook:

- Burgemeester Schuiling: 'Laat iedereen zaterdag zijn gezond verstand gebruiken'

- Zwarte Pietendemonstraties op Emmaplein, honderden demonstranten verwacht