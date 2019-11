Avebe is vanaf vandaag 'Koninklijke' Avebe: 'De kers op de taart'

Avebe heeft het predicaat 'Koninklijk' gekregen. Een paar dagen na het honderdjarig bestaan was er dus opnieuw reden tot feest voor de zetmeelcoöperatie, met diverse locaties in de provincie.

Directeur Bert Jansen glundert: 'Dit is toch een eer die je voelt voor al die boeren en medewerkers. Je bent er jaren mee bezig, het is een strenge procedure.'

Certificaat en nieuw logo

Jansen ontving in Innovatiecentrum Avebe in Stad een certificaat uit handen van Commissaris van de Koning René Paas, het bewijs dat het bedrijf zich vanaf nu Koninklijk mag noemen. Die nieuwe status betekent automatisch ook een nieuw logo, dat direct gepresenteerd werd.

Het nieuwe logo (Foto: Berton van Balveren/ RTV Noord)



Jansen: 'Dit is de kers op de taart, de kroon op het werk. We hebben best veel dieptepunten gekend door de jaren heen, maar de afgelopen jaren is Avebe bestendig én goed.'

Wat betekent het predicaat Koninklijk nu concreet? Jansen: 'We hebben ons bedrijf op orde, we zijn een goede partner voor nu én voor de toekomst. Door dit predicaat zijn we nóg betrouwbaarder, maar dan moet je daar ook naar leven.'

Traditie en toekomst

'Veel traditie, dat kenmerkt Avebe. Maar we moeten elke dag weer presteren, dat moeten we absoluut niet vergeten.' En over honderd jaar, hoe staat Avebe er dan voor? Dan is het weer aan anderen, laten we er vandaag maar van genieten', aldus Jansen.

