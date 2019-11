Rechtbank: dierenarts uit Scheemda fraudeerde met vaccinaties

Na onderzoek is gebleken dat de dierenarts tussen juli 2014 en januari 2017 ruim vijftien miljoen vaccins minder toediende dan hij factureerde. Vermoedelijk lichtte hij zo dertig pluimveebedrijven op.

Risico

B. heeft toegegeven per vaccin vijf tot zes kippen ingeënt te hebben tegen de ziekte. Maar volgens de fabrikant mogen per vaccin maximaal twee dieren ingeënt worden. De lagere dosering zorgde ervoor dat de kuikens te weinig antistoffen aanmaakten, waardoor er een groter risico bestond dat de ziekte uitbrak.

Wat is de ziekte van Newcastle?

NCD is zeer besmettelijk bij vogels. Kippen, kalkoenen, kwartels, duiven, struisvogels, kanaries en papegaaiachtigen zijn zeer gevoelig voor het virus. Eenden en ganzen kunnen het virus ook bij zich dragen en verspreiden, maar hoeven daar niet ziek van te worden. De naam pseudovogelpest is ontstaan doordat de symptomen van de ziekte van Newcastle sterk overeenkomen met die van vogelpest. Mensen kunnen ook besmet raken, maar de ziekte van Newcastle is niet dodelijk.

Slordigheid

Het was zijn collega's in de dierenkliniek al opgevallen dat B. aanzienlijk meer vaccinaties in rekening bracht, dan er werd ingekocht. Zij deden uiteindelijk aangifte. De dierenarts zelf zei daarover dat het teveel aan gedeclareerde vaccins een administratieve slordigheid was.

De dierenarts mag zijn functie een jaar niet uitoefenen als hij weer in de fout gaat. Als hij zich gewoon aan de regels houdt, is er niets aan de hand. Aanvankelijk was een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, tegen hem geëist.

Volksgezondheid in gevaar

De rechtbank in Zwolle vindt de feiten zeer ernstig omdat door zijn gedrag de volksgezondheid in gevaar is gebracht. Maar de feiten zijn inmiddels oud en er hangt hem nog een maatregel van de tuchtrechter boven het hoofd. Daarom was de rechtbank uiteindelijk milder in haar oordeel.

De maatschap die de valse facturen verstuurde, krijgt een voorwaardelijke boete van 50.000 euro en moet de 'criminele winst' van 168.000 euro aan de Staat betalen.