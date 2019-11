Meindert Talma presenteert album over Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Volgende week is het precies honderd jaar geleden dat Domela Nieuwenhuis overleed.

Scriptie op school

'Dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden', vertelt Talma. 'Op de middelbare school heb ik een scriptie geschreven over de arme heidedorpen uit de omgeving waar ik vandaan kom. Daar was Domela heel populair, us verlosser werd hij genoemd. En nu heb ik dus de Domela Passie gemaakt.'

Gehaat door 'dikke boeren' en de gevestigde orde

Domela Nieuwenhuis begon zijn carrière als Lutherse predikant, maar raakte meer en meer geïnspireerd door het opkomende socialisme en anarchisme. Hij viel van zijn geloof en trok als socialistische voorman het land door.

Vooral in het Noorden, onder Groningse en Friese landarbeiders, wist de bevlogen spreker Nieuwenhuis veel mensen te bezielen. Zijn populariteit onder de arbeiders maakte hem gehaat bij 'dikke boeren' en de gevestigde orde.

Obsessie voor Jezus

'Mede door de dood van drie echtgenotes, die alle drie in het kraambed stierven, en het overlijden van vier van zijn kinderen, heeft hij het geloof afgezworen. Maar hij hield altijd een soort obsessie voor Jezus', antwoordt Talma op de vraag waarom hij zijn album De Domela Passie heeft genoemd.

'Zijn leven is een soort persoonlijk lijdensverhaal, en omdat hij als een soort Jezus werd gezien en zelf Jezus altijd als voorbeeld heeft gehouden, heb ik dat gebruikt als overkoepelend thema.'

Geheelonthouder en vegetariër

Volgens Talma is het gedachtengoed van Domela Nieuwenhuis nog altijd actueel. 'Bewegingen als Occupy Anonymous hebben hetzelfde gedachtengoed als Domela. Over vrijheid en dat de macht niet bij de staat ligt maar bij de mensen. Van onder af, zeg maar. Hij was geheelonthouder en vegetariër en hij was een van de eerste mensen die zich liet cremeren. Hij was een voorloper op veel gebieden.'

De Domela Passie van Meindert Talma verschijnt op 18 november, de sterfdag van Domela Nieuwenhuis, bij Excelsior Recordings. Op 24 januari 2020 presenteert Talma het album in Vera in Groningen.

