Week tegen Kindermishandeling: 'Ouderschap kent schaduwkanten'

In de Euroborg in Stad begint vrijdag de Week tegen Kindermishandeling, met als thema 'Ouderschap'. In dat kader is de film 'de Schaduwkanten van het ouderschap' gemaakt. Daarin vertellen vijf ouders hun ervaringen.

'Het is een film zonder richting of kaders', vertelt Mirjam Wijnja van het organiserende C4Youth. 'Het is sec vanuit het perspectief van de ouders: hoe heb ik het ouderschap ervaren? En wat is de schaduwkant van het ouderschap?'

Heftige verhalen

Er zitten heftige verhalen in de film. Wijnja: 'Wat wij wilden was een film maken over ouderschap in de breedste zin. Ouderschap kent schaduwkanten. Die gaan van lichtgrijs tot pikzwart. En in dat hele spectrum kun je deze verhalen plaatsen.'

Wijnja deed de research en alle interviews voor de film. Twee verhalen bleven haar in het bijzonder bij. Eén verhaal, over een geval van shaken baby syndroom, haalde de film niet, om de ouders te beschermen. Het verhaal van Mirjam haalde de film wel.

Wat werkt wel en wat juist niet?

Wijnja: 'Mirjam is al wat verder in haar leven, haar kinderen zijn inmiddels volwassen. Wat ik vooral zo mooi vond aan haar verhaal, is dat zij in haar rol als moeder hele verkeerde dingen heeft gedaan, maar daar nu terugkijkend heel goed over kan vertellen. Ze kan hulpverlenende professionals heel goed aangeven wat wél en wat juist niet werkt.'

Wijnja heeft dankzij haar jarenlange ervaring als hulpverlener, en door de vele gesprekken die ze voerde met zowel kinderen als ouders, kunnen leren wat werkt. 'Met terugwerkende kracht zou ik dus hele andere dingen doen als ik het over mocht doen.'

Inzicht

Wijnja hoopt dan ook dat de professionals die vrijdag naar de Euroborg komen tot het inzicht komen dat ze door het nemen van tijd en gesprekken met zowel kinderen, jongeren als ouders te weten zullen komen wat werkt en wat niet. 'Ik hoop dat we een eerste stap kunnen zetten in die richting.'

Al beseft ze tegelijkertijd dat het aan tijd (en geld) vaak ontbreekt in de hulpverlening. En helaas komt daardoor de 'relatieopbouw' in het gedrang. 'We zijn met een stuurgroep dan ook hard aan het werk om te kijken hoe we daarvoor niettemin ruimte kunnen creëren', aldus Wijnja.