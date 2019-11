Met 100 km/u naar Maastricht of toch via Duitsland?

Wat is straks sneller als je als Groninger een weekend Maastricht wil doen met de auto: met 100 km/uur over de Nederlandse wegen of via de Duitse autobahn? Die vraag wordt met de nieuwe kabinetsplannen een stuk relevanter. Wij gaan de proef op de som nemen.

Vrijdag gaan twee verslaggevers van RTV Noord een rit maken van onze Grote Markt naar het Vrijthof in Maastricht. De één neemt de Nederlandse route, de ander rijdt via de Duitse autobahn. Meer kilometers dus, maar wel in een hoger tempo.

Wat zijn de ervaringen? Hoe voelt het om bijna vier uur 100 km/uur te rijden? Is de Duitse route sneller zoals sommigen via social media hebben beweerd of valt de praktijk tegen?

Spelregels

Onze verslaggevers gaan het in deze steekproef ondervinden. Daarbij zijn er overigens wel enkele spelregels.

Zo moeten beide rijders na twee uur verplicht een kwartier stoppen en mag er op de Duitse route niet harder gereden worden dan 140 km/uur. Te hard broez'n is ook niet veilig immers. En we hanteren de maximumsnelheid op het traject. Is dat ter plekke 80? Dan rijden we dat ook.

Steekproef

Het is uiteraard geen wetenschappelijk onderzoek dat we doen. Daarvoor zou je de route in januari tientallen keren moeten rijden, op verschillende tijdstippen.

Het is bedoeld als steekproef die ons wellicht wat nieuwe inzichten kan opleveren.

Alles live te volgen

Het vertrek is vrijdagochtend iets voor half tien op de Grote Markt. Dit en de reis naar Maastricht is live te volgen via onze livestream op de site, app en Facebook. Inclusief GPS-locatie en beelden vanuit de auto's zodat we kunnen zien hoe ver ze zijn.

Onderweg leggen we af en toe contact om even bij te praten en natuurlijk horen we aan het eind hoe beide verslaggevers het ervaren hebben.

Prijsvraag

Kijk je vrijdag mee naar de stream op Facebook? Dan kun je ook meedoen met een prijsvraag. Laat dan jouw antwoord achter in de chat van de livestream.

De vraag is: wat is de gemiddelde snelheid over het hele traject van de eerste auto die in Maastricht aankomt? Hierbij rekenen we ook de pauze van 15 minuten.

De winnaar is de Groninger die het dichtst bij het gemiddelde zit én het eerste was met het antwoord. Die persoon bezorgen we morgen nog een echte Limburgse vlaai, meegenomen uit Maastricht. (Voorwaarde: je moet wel een beetje in de buurt wonen om te kunnen winnen...)

