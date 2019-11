Veel vraagtekens over bijmengen enzymen in veevoer

Er is nog veel onduidelijk over het bijmengen van enzymen bij voer voor melkkoeien, om op die manier de uitstoot van stikstof te verminderen.

Dat zegt Harry Eckhardt van veevoederbedrijf Gebroeders Eckhardt BV in Jipsinghuizen. Dat is één van de weinige - kleine - veevoederbedrijven in onze provincie.

Stikstofcrisis

Hij reageert daarmee op het plan van het kabinet om melkveehouders enzymen toe te laten voegen aan het voer, als onderdeel van het plan van het kabinet om de stikstofcrisis te bezweren.

Volgens Eckhardt kan het bijmengen van het enzym amylase zorgen voor een lagere uitstoot.

Geen zin

'Je hebt dat een betere stikstof/eiwit benutting in de pens van de koe',

egt hij. Om daar meteen aan toe te voegen: 'Maar dat ligt ook aan het rantsoen dat een koe krijgt. Als daar veel zetmeel in verwerkt is, via granen en snijmais bijvoorbeeld, kan het effect hebben. Maar bij koeien die vooral gras krijgen, zoals in het noorden van Groningen, heeft het geen zin.'

Het komt er volgens Eckhardt op neer dat de koe een uitgebalanceerd rantsoen krijgt, zodat de voedingstoffen optimaal benut worden. 'Daar is de sector al een jaar of dertig mee bezig', benadrukt hij. 'Het is niets nieuws dus. Dit komt er boven op'.

Effect?

Volgens de mengvoeder-specialist zijn er nog veel vragen en is het belangrijk om kaders te stellen. 'Welke doelen moeten worden gehaald, en wat is straks het effect? Wordt de sector dan beloond of alsnog afgestraft, en gaan de rechten naar de bouw, of gaan we dan weer 130 kilometer per uur rijden? Allemaal vraagtekens, aldus Eckhardt.

