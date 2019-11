Harm Post niet in beeld als interim-directeur Groningen Airport Eelde: 'Wel met hem gesproken'

De Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde zoeken een interim-directeur die onder meer als lobbyist in Den Haag moet opereren. Dat zegt Leendert Klaassen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde.

Volgens Klaassen staat de luchtvaartwereld in Nederland voor grote veranderingen. 'Er is een landelijke discussie gaande, alle luchthavens doen daaraan mee. Wie gaat wat doen?', zegt Klaassen. 'Dat biedt nieuwe kansen voor Groningen Airport Eelde. De nieuwe directeur moet daarin een belangrijke rol spelen en voortrekker zijn.'

Stevige lobby

Klaassen vindt dat de nieuwe directeur een stevige lobby moet optuigen richting het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het machtige Schiphol. Veel hangt af van de opening van het vliegveld bij Lelystad.

'Gaat het vliegveld in Lelystad ook open voor vakantievluchten, wat het kabinet wil, dan zal er op andere terreinen ruimte komen voor Eelde', legt Klaassen uit. 'Gaat Lelystad niet open, dan kan Eelde weer een rol spelen op het gebied van lijnvluchten. Over die ontwikkelingen is de hele sector met elkaar in gesprek. Wij zien daarin kansen.'

Afzwaaiend directeur Marco van de Kreeke past in elk geval niet in het profiel dat de Raad van Commissarissen en aandeelhouders voor ogen hebben. Van de Kreeke is al een tijdje thuis.

Nooit gemakkelijk

'Dat je met elkaar tot zo'n conclusie komt is nooit gemakkelijk', aldus Klaassen. 'Hij zat al enige tijd ziek thuis, dat klopt, vandaar ook dat we het gesprek met elkaar zijn aangegaan. Maar het is wat ons betreft een afscheid met opgeheven hoofd voor Marco.'

De nieuwe interim-directeur wordt in elk geval niet Harm Post, oud-directeur van Groningen Seaports en adviseur van Groningen Airport Eelde.

Luchtvaartexpertise

'We hebben wel met hem gesproken. Maar de conclusie is dat dit niet goed bij elkaar past. We zoeken een interim-directeur van elders, het liefst met enige luchtvaartexpertise. Er wordt op dit moment met een aantal kandidaten gesproken. Binnen enkele weken volgt er duidelijkheid.'

