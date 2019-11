Laatste begroting Appingedam goedgekeurd, raad wil lachgas in de ban doen

De raad van Appingedam heeft donderdagavond de laatste begroting van de gemeente goedgekeurd. Over een jaar gaan de Damsters over naar de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Appingedam hoeft in het laatste jaar niet te bezuinigen. Zorgelijk is de algemene reserve: die is op een minimum-niveau, dus moeten er geen grote tegenvallers komen.

Met hakken over de sloot

SP-raadslid Harry Rozema verwoordde het zo dat de gemeente 'met de hakken over de sloot' de nieuwe gemeente haalt. 'En dat is geen klein slootje. We hebben er veel taken bij gekregen, zoals jeugdzorg, waar we te weinig geld voor krijgen van het Rijk', zegt hij.

Risico's zitten hem vooral bij de jeugdzorg en Werkplein Fivelingo. Het Werkplein kampt met een tekort van bijna twee miljoen euro door onder meer een tegenvallende uitstroom van het aantal uitkeringsgerechtigden.

Terwijl er dit jaar dertig mensen extra uitstromen naar een betaalde baan, willen Delfzijl, Appingedam en Loppersum volgend jaar tweehonderd mensen extra laten uitstromen. Volgens oppositiepartijen PvdA en D66 is dit doel te ambitieus, daarom gaan ze niet mee met de begroting op dit onderdeel.

Wel erg gemakkelijk

CDA-voorman Bert Raangs stoort zich aan deze houding. 'Het is wel erg gemakkelijk, jammer dat u dit zo doet. U kunt ook zeggen: wij zetten onze schouders eronder om het probleem op te lossen.'

Volgens wethouder Annalies Usmany (Gemeentebelangen) is de doelstelling inderdaad ambitieus, maar haalbaar. 'Zonder ambitie met deze grote tekorten zou naar onze mening nog kwalijker zijn.'

Strijd aan met lachgas

Op initiatief van de ChristenUnie wil Appingedam de strijd aangaan met lachgas. De raad wil dat de gemeente onderzoekt welke mogelijkheden de gemeente heeft om het gebruik en de handel in het openbaar te verbieden.

Steeds meer jongeren gebruiken lachgas en dat geeft volgens alle partijen in de raad steeds meer overlast, bijvoorbeeld van lege patronen. Ook zijn er de nodige gezondheidsrisico's.

Heldere afspraken

Burgemeester Koos Wiersma laat weten dat de horeca geen lachgas verkoopt. 'Daar hebben we heldere afspraken over en dat doen ze ook niet.' Er wordt regelmatig gecontroleerd of er op straat gehandeld wordt. De burgemeester juicht voorlichting hierover op scholen toe.

Appingedam gaat op 1 januari 2021 samen met Delfzijl en Loppersum op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

