Dit weekend in Groningen: Sinterklaas komt aan, een 'kunstroof' en een herfstwandeling

Wat is er dit weekend te doen in Groningen? We zetten een paar activiteiten voor je op een rij in onze weekendagenda.

Zie ginds komt de stoomboot

Sinterklaas zet zaterdag weer voet op Nederlandse bodem en hij doet natuurlijk ook een aantal Groningse plaatsen aan. Zo wordt hij om 13:30 uur op feestelijke wijze ingehaald in Stad en ook in Delfzijl (13:00), Leek (14:00) en Hoogezand (12:00) komen de Sint en zijn gevolg langs.



De route van de intocht in de stad Groningen ziet er zo uit:



Levend Cluedo

Ben jij een echte speurneus en houd je wel van een spelletje? Zaterdagavond om 19:00 uur kun je bij de kerk in Engelbert terecht voor een potje levend Cluedo. Het thema: kunstroof. Wie heeft de schilderijen gestolen uit de galerie?

Opgeven kan via deze site.

Treintjes kijken

De Sorghvliethal in Veendam is zaterdag en zondag tussen 10:00 en 17:00 uur het domein van liefhebbers van modeltreinen, tijdens de 24ste Noordelijke Spoor- en Modelbouwdagen. De focus ligt op treintjes, maar er zijn ook modellen te zien van auto's, boten en vliegtuigen. Pronkstuk is deze keer de nagebouwde smalspoorbaan Aurich-Groszefehn.

De modelbaan van Aurich (Foto: Modelrailgroep Veendam)



In draf over het vliegveld

Zelf meedoen kan niet meer, want het is uitverkocht. Maar kijken hoe anderen zich zaterdagavond vanaf 19:30 uur in het zweet werken tijdens de Airport Night Run rondom vliegveld Eelde kan natuurlijk ook. Hoe ver je vervolgens loopt, bepaal je zelf. Er is ee ronde van drie kilometer uitgezet die je maximaal vijf keer mag lopen.

Hollen door het Stadspark

Toch zin om zelf te lopen? Meld je dan zondagochtend in het Stadspark in Stad. Daar wordt namelijk de eerste van vier nieuwe Stadsparklopen afgewerkt. De start is om 10.00 uur op de atletiekbaan. Inschrijven kan tot een kwartier van tevoren in het clubgebouw van Groningen Atletiek. Volwassenen betalen 5 euro, kinderen 3 euro.

Herfstwandeling

Zin om zondagmiddag een frisse neus te halen? Bij landgoed Nienoord is er vanaf 13:30 uur een herfstwandeling. Die gaat van start bij het informatiecentrum. Deelname kost 2,50 euro en er kan alleen contant betaald worden. Kinderen tot 12 jaar en leden van IVN Westerkwartier lopen gratis mee.

Veel plezier dit weekend!