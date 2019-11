Dit Was De Week: 'Wij weten niets van het afblazen van de verkoop'

De week begon met het Geertruidsgasthuis, zoals het Pepergasthuis officieel heet. Er is onduidelijkheid of de verkoop doorgaat. De gemeente denkt van niet, Lefier denkt van wel. Daarnaast mocht Avebe deze week 100 kaarsjes uitblazen. En ging het over heel veel geld.

Gaat het nu wel of niet door?

Het zou de titel van een spannend boek kunnen zijn: 'Bonje rondom het Pepergasthuis', maar voor betrokken partijen is het minder leuk. Maandag maakte de gemeente bekend dat de koper van het Pepergasthuis, Jan Berry Drenth, zich terugtrok als koper. Lefier zegt echter van niets te weten en denkt dat de koop gewoon doorgaat. 'En anders gaan we door naar de volgende koper', liet directeur-bestuurder Margriet Drijver weten.

De hoorzitting van Autoriteit Woningcorporaties ging deze week niet door, die is verplaatst naar 9 december. De gemeente is alvast blij dat de verkoop op losse schroeven staat.

Koninklijke Avebe

Er was deze week ook feest in de provincie: Avebe is 100 jaar geworden. De coöperatie begon op 11 november 1919 als een samenwerking tussen meerdere boerencoöperaties. Inmiddels doet Avebe veel meer dan alleen het verkopen van aardappelzetmeel. Nu het 100 jaar bestaat, mag Avebe zich Koninklijk noemen. Begonnen als Verkoopbureau AVB en nu uitgegroeid tot Koninklijke Avebe.

Wat is sneller?

Het getal 100 kwam deze week meer voor. Het kabinet heeft namelijk dinsdag bekend gemaakt dat alle 130 km/u-wegen 100 km/u-wegen worden. Via ons Lopend Vuur zagen we dat de RTV Noord-volger er met een kleine meerderheid wel blij mee is.

In Leek bij HR Groep wachten ze op de order om de nieuwe 100 km/u-borden te mogen drukken, want binnen een week kunnen ze er 600 klaar hebben. En bij RTV Noord hielden we een klein onderzoekje. Hoe kom je straks sneller in Maastricht, via Duitsland of door Nederland?

Gevaarlijk kruispunt

Groningen staat weer eens bovenaan een lijstje. Taart! Of toch niet? Het gevaarlijkste kruispunt van Nederland ligt namelijk in Stad. Het gaat om het beruchte 'Bauhaus-kruispunt'. Al jaren zijn er zorgen over het kruispunt en de voorrangssituatie is al eens omgegooid. De gemeente werkt nog aan het verbeteren van het kruispunt. Het aantal van dertig ongelukken in drie jaar is volgens de gemeente te hoog.

Geld, geld, geld en nog eens geld

Het ging deze week ook over geld. Heel veel geld. De meeste gemeenteraden moesten namelijk de begroting voor 2020 goedkeuren. Waar dat moest, gebeurde dat - niet geheel verrassend - ook. Het sleutelwoord was in veel gevallen: onroerendzaakbelasting (ozb). De gemeenteraad in Westerkwartier ging morrend akkoord met een tekort van bijna twee miljoen, terwijl Westerwolde een miljoen euro moet bezuinigen.

Dat er een akkoord in de gemeente Groningen is gesloten, had nog wel wat voeten in de aarde. De oppositie had zelfs een tegenbegroting ingediend, maar dat was uiteindelijk niet nodig. Maar de Groninger gemeente verhoogt de ozb en gaat zo akkoord met een bezuiniging van 30 miljoen.

In Het Hogeland moet er een greep van zes ton gedaan worden in de reserves. Eerder ging deze week ging de gemeente Oldambt al akkoord met een begrotingstekort van vijf miljoen euro.

Water, water en water

Zondag begon de week met een waterleidinglek in Hoogezand en op donderdag was er één in Ulrum, maar eigenlijk was het vooral feest rondom de waterleiding in Groningen. die bestaat namelijk 140 jaar. Om dat mee te vieren schreven wij een ode aan de iconen van Stad en Ommeland: de watertoren.



De watertoren van Stadskanaal (Foto: Fotograaf onbekend, Groninger Archieven)



Duizenden witte vlekken

Ook was er minder mooi waternieuws. Uit cijfers van de Veiligheidsregio blijkt namelijk dat ruim 5000 panden in onze provincie buiten bereik van bluswater staan. Die panden liggen in zogeheten witte vlekken. RTV Noord stelde de vraag aan de Veiligheidsregio nadat een woning in Westerlee in vlammen opging nadat er te weinig bluswater was.

Het Westerkwartier is koploper als het gaat het aantal witte vlekken, een kwart van deze 'waterarme' plekken ligt in die gemeente. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers.

Volgens Roelf Knoop van de Veiligheidsregio Groningen is het belangrijk deze vlekken op de kaart goed in de gaten te houden.



De Slotplaat

Voor De Slotplaat gaan we naar Drenthe. Daar hebben ze namelijk een schilderij gekocht voor 2,8 miljoen euro. En niet zomaar een schilderij: een echte Van Gogh.