Gratis loopevenement strijkt neer in Gronings Stadspark

De start en finish liggen in de buurt van Camping Stadspark.

Iedereen is welkom

En hoewel je tijd wordt opgenomen, is er volgens mede-initiatiefnemer Bert Guns beslist geen sprake van een wedstrijd.

'We houden het heel laagdrempelig. De Parkrun is er voor iedereen, van jong tot oud, die in beweging wil blijven. En dat in een mooie omgeving, op een vast tijdstip in de week. Je bent met gelijkgestemden aan het sporten en na afloop is er een drankje.'

Positief oordeel

Guns sloeg onlangs aan op een oproep van de van oorsprong Britse Parkrun-organisatie. Die was op zoek naar enthousiastelingen in Nederland om een eigen evenement op poten te zetten.

De Britse organisatie bracht onlangs een bezoek aan Groningen en keurde de plannen goed. Ook de gemeente Groningen, eigenaar van het Stadspark, gaf afgelopen week de benodigde vergunning af.

Groepsgevoel werkt

Waarom zou je deelnemen aan een Parkrun als je ook zelf een rondje door het park kunt hollen? Op die vraag heet Guns, zelf hardloper en fysiotherapeut, wel een antwoord.

'Het sociale aspect slaat in een boel landen wel aan. Ik ben nu dertig jaar fysiotherapeut en zie een heleboel mensen die niet de drive hebben om alleen dat rondje van vijf kilometer te lopen. Een Parkrun kan ze over de streep trekken. We richten ons dus niet puur op de mensen die al een 10 kilometer of halve marathon lopen.'

Stadsparklopen

Het toeval wil dat Groningen Atletiek afgelopen zondag de eerste van een reeks traditionele Stadsparklopen heeft georganiseerd. Een soortgelijk concept, alleen dan met deelname tegen een kleine vergoeding. Om niemand voor het hoofd te stoten, bracht Guns de organisatie een bezoekje.

'Ze hadden geen bezwaren tegen de komst van de Parkrun. We gaan zelfs bekijken hoe we elkaar verder kunnen helpen.'

Wanneer de eerste Parkrun precies op de kalender staat is nog niet bekend. Mogelijk al in februari 2020.

Parkrun: 1400 steden, 22 landen

Parkrun is een loopevenement waarbij deelnemers hardlopend of wandelend 5 kilometer afleggen. De eerste Parkrun werd in 2004 in Engeland georganiseerd en het concept is inmiddels uitgerold naar ruim 1400 steden in 20 landen. Komend voorjaar komt Nederland daar als 21ste land bij. Naast Groningen zijn Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Utrecht en Nijmegen als locaties in beeld.