RUG en Hanzehogeschool ondersteunen studenten in onrustig Hongkong (update)

Het is al maanden onrustig in Hongkong (Foto: ANP)

Studenten die willen blijven wordt geadviseerd om een veilig onderkomen te zoeken. Ruim twintig studenten van de RUG en zeven studenten van de Hanzehogeschool zitten momenteel in Hongkong.

De instellingen waar ze studeren zijn dicht vanwege de ongeregeldheden, die steeds heviger worden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft code geel afgegeven voor Hongkong. Dat betekent dat er veiligheidsrisico's zijn.

Als je er niet langer hoeft te zijn, zorg dan dat je veilig bent Jorien Bakker - Woordvoerder RUG

Demonstraties tegen regering

Het is al maanden onrustig in Hongkong. Er wordt regelmatig gedemonstreerd tegen het bestuur van de stad, en de invloed die de regering in Peking uitoefent. Veel demonstranten zijn studenten. Ze gebruiken universiteiten als uitvalsbasis voor blokkades en gevechten met de politie.

Brief

'De RUG heeft alle Groningse studenten die daar verblijven per mail een brief gestuurd met daarin het advies: Als je er niet langer hoeft te zijn, zorg dan dat je veilig bent', zegt woordvoerder Jorien Bakker.

Volgens Bakker kiezen de studenten voor verschillende opties. Sommige blijven, omdat ze het spannend vinden. Anderen gaan op reis, omdat de onderwijsinstellingen zijn gesloten.

Terug naar huis

Een derde groep wil direct naar huis. De RUG helpt hen met de terugreis. De reiskosten worden gecompenseerd en er wordt hulp geboden bij het aanvragen van een studiebeurs.

Volgens Bakker zijn er inmiddels drie of vier studenten die hebben aangegeven terug te willen.

'Maar dat worden er de komende dagen misschien wel meer. We hebben de mail gisteren verstuurd. We laten de keus aan de studenten zelf, we kunnen ze niet dwingen. Wel zeggen we: Let op jezelf, meng je er niet in.'

Eén student van de Hanzehogeschool heeft aangegeven direct naar huis te willen. 'We zijn daarover druk in gesprek', zegt woordvoerder Nynke van Dijk. 'We onderzoeken nog of we diegene compensatie kunnen bieden voor de reiskosten.'

Dit bericht is aangevuld met een reactie van de Hanzehogeschool Groningen.