RUG ondersteunt studenten in onrustig Hongkong

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels code geel gegeven voor Hongkong. Dat betekent dat er veiligheidsrisico's zijn waarop men zich moet voorbereiden.

Brief

De RUG heeft alle studenten een brief gestuurd waarin ze de opties bespreken wat studenten kunnen doen. 'Wij geven het advies: Als je er niet langer hoeft te zijn, zorg dan dat je veilig bent', zegt woordvoerder Jorien Bakker.

Volgens Bakker kiezen de studenten voor verschillende opties. Sommige blijven, omdat ze het spannend vinden. Anderen gaan op reis, omdat de onderwijsinstellingen zijn gesloten.

Terug naar huis

Een derde groep wil graag per direct naar huis. De RUG helpt die mensen met hun terugreis. Zo gaat de universiteit compenseren in de reiskosten en hulp bieden bij het aanvragen van een studiebeurs.

Volgens Bakker zijn er inmiddels drie of vier studenten die hebben aangegeven terug te willen. 'Maar dat worden er in de komende dagen misschien wel meer. We hebben gisteren de brief met mogelijkheden gestuurd. We laten de keus aan de studenten zelf, we kunnen ze niet dwingen. Wel zeggen we: Let op jezelf, meng je er niet in.'