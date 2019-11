Gronings koor speelt rol in spektakelstuk Amadeus

Vanaf vrijdagavond gaat het om het echie. Dan zijn veertig leden van toonkunstkoor Bekker uit Groningen onderdeel van het muziektheaterspektakel Amadeus in Martiniplaza. Donderdagavond repeteerde het koor voor het laatst in een achterafzaaltje.

De voorstelling Amadeus over componist Wolfgang Amadeus Mozart reist met veel succes langs de Nederlandse theaters. In ieder theater met een plaatselijk koor. Dit weekend is het stuk te zien in Martiniplaza met een glansrol voor het Groninger koor Bekker.



Nog nooit eerder gedaan

'Het is heel bijzonder', vertelt koorlid Lysbet de Vries tijdens een koffiepauze. 'Normaal gesproken staan we stil tijdens het zingen, nu moeten we dansen en bovendien de teksten uit het hoofd zingen. Dat hebben we nog nooit eerder gedaan. Een uitdaging.'

Koorlid Jeroen de Jong uit Veendam ziet het optreden met een gerust hart tegemoet: 'Als koor hebben we al veel vaker concerten gegeven. Het is altijd wel even spannend of het lukt maar voor de rest is het alleen maar leuk.'

Dit is echt theater, leuk om te doen

De makers van Amadeus kwamen bij toonkunstkoor Bekker uit dankzij een vriend van dirigent Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen. 'Hij belde me op: Geert-Jan kan jij het koor verzorgen voor Groningen. Toen dacht ik: dat kan ik wel. Normaal zingen we stukken als de Mattheus Passion, dit is echt theater maar leuk om te doen ter afwisseling.'

Een rondje draaien hier en daar

'Ik heb geen idee, eigenlijk', antwoordt koorlid Nienke de Jong op de vraag hoe de voorstelling eruitziet. 'We hebben wel wat filmpjes gekregen om alvast een beetje een idee te krijgen hoe we moeten dansen. Nou ja, dansen. Een rondje draaien hier en daar', lacht ze.

De voorstelling Amadeus is tot en met zondag te zien in Martiniplaza in Stad.