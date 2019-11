Van Stad naar Maastricht: 100 km/uur is sneller dan over Duitse racebaan

Wie van de stad Groningen naar Maastricht wil rijden, doet er verstandig aan om op Nederlandse snelwegen te blijven. Want ook als je daar straks maar 100 km/uur mag rijden, is een route via Duitsland niet sneller.

Dat is de uitkomst van het experiment dat RTV Noord vrijdag heeft gehouden.

Wat hebben we onderzocht?

Twee verslaggevers reden van de Grote Markt in Stad naar het Vrijthof in Maastricht. Marten Nauta reed via de Nederlandse route met maximaal 100 km/uur. Collega Steven Radersma pakte de autobahn waar hij maximaal 140 km/uur mocht. Beiden moesten verplicht een kwartier stoppen en zich houden aan de normale verkeersregels.

Nederlandse route wint

Marten Nauta kwam als eerste aan in Maastricht en had toen vier uur en zeven minuten gereden. Daarbij zat wel twintig minuten pauze (iets langer dan gepland), dus netto komt hij op 03:47 uur uit. Tijdens zijn rit over 338 kilometer reed hij gemiddeld 82,11 km/uur.

Duitsland trager dan gedacht

De Duitse route bleek langzamer dan veel mensen dachten. In de poll tijdens de livestream voorspelde 63% van de stemmers dat deze route de snelste zou zijn.

Verslaggever Steven Radersma deed over de 418 kilometer vier uur en 42 minuten, met daarbij een gemiddelde snelheid van 92.21 km/uur. Min pauze en wat extra tijd in verband met verbindingsproblemen komt hij netto op 04:12 uur uit. Onder optimale omstandigheden had dat 03:47 uur kunnen zijn.

Marten Nauta komt aan in Maastricht



'Ik kon er wel aan wennen'

Na vier uur in de auto is verslaggever Marten Nauta dus de eerste in Maastricht. Tot zijn verbazing: 'Ik dacht: Steven wint makkelijk van mij, maar niks is minder waar.'

Hij heeft een prima tocht gehad: 'Rustig aan door Nederland, rustig en relaxed en ik kon mooi doorrijden. Soms haalde ik wel een vrachtwagen in en dat werd niet altijd gewaardeerd, maar ik kon er voor een keertje wel aan wennen.'

'Planken is alweer snel afgelopen'

Steven Radersma had weliswaar een hogere gemiddelde snelheid, maar moest meer kilometers afleggen. Daarnaast had hij de nodige obstakels onderweg.

'Het is leuk, die autobahn, maar als er gewerkt wordt kun je niet doorrijden. En dat is toch best regelmatig zo in Duitsland. Soms kun je even planken, maar dan is het ook alweer snel afgelopen.'

Conclusie

Wat heeft dit eenmalige experiment nou opgeleverd? We vragen het de bestuurders.

Steven: 'Ik denk dat je in veel gevallen echt wel beter door Nederland kunt gaan, al is dat soms wat saai. Misschien is het voor kortere stukjes, zoals van Winschoten naar Enschede, wel beter, maar voor de Grote Markt naar Vrijthof niet.'

Marten: 'De route in Duitsland is ook niet altijd even leuk om te zien. Maar ik ben er als eerste, heb ook minder kilometers gereden en met deze snelheid ook minder brandstof verbruikt.'

Bekijk hieronder de hele stream terug:



Hier kun je bekijken hoe de twee verslaggevers vertrokken op de Grote Markt.



Disclaimer: Natuurlijk is dit geen wetenschappelijk onderzoek. Daarvoor zou je de route in januari tientallen keren moeten rijden, op verschillende tijdstippen, met gelijke omstandigheden etcetera. Het is bedoeld als steekproef die ons wellicht wat nieuwe inzichten kan opleveren.



