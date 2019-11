Kwart van alle 'witte vlekken' in gemeente Westerkwartier

Dit bleef er over van het boerderijtje in Westerlee (Foto: RTV Noord)

Van de ruim 5000 panden in onze provincie die buiten het bereik van bluswater liggen, bevindt zich bijna een kwart (1214) in de gemeente Westerkwartier.

Dat blijkt uit nader onderzoek van de Veiligheidsregio op verzoek van RTV Noord.

Ook Het Hogeland (900), Westerwolde (679) en Midden-Groningen (608) hebben een bovengemiddeld hoog aantal panden waar bluswater niet direct voorhanden is. De zogeheten witte vlekken.

Actuele cijfers vallen hoger uit

Aanleiding voor het onderzoek was de brand aan de Engelkeslaan in Westerlee, waar de brandweer bluswater van zo'n twee kilometer ver moest halen.

Donderdag maakte de Veiligheidsregio bekend dat onze provincie in totaal 4819 panden telt die buiten het bereik van bluswater liggen. Toen ging het om cijfers uit 2009. De cijfers per gemeente die in dit artikel staan, zijn actueel en vallen in totaal nog hoger uit. Momenteel zijn er 5.078 witte vlekken.

Gesprek met Veiligheidsregio

Burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier, waar de meeste witte vlekken zijn, laat via een woordvoerder weten dat het probleem zijn aandacht heeft.

'We horen nu voor het eerst van het onderzoek, maar willen hierover zeker in gesprek met de brandweer en de Veiligheidsregio.'

'Dat doen we natuurlijk graag', reageert Roelf Knoop van de Veiligheidsregio Groningen. 'Kennis sijpelt na tien jaar natuurlijk wel eens weg. Het zou goed zijn om de gemeenten waar de witte vlekken zich bevinden weer van adviezen te voorzien.'

Wachten op bluswater

Overigens denkt Knoop niet dat het boerderijtje in Westerlee in de gemeente Oldambt, waar vorige week brand uitbrak en waar de opgetrommelde brandweer vervolgens een uur moest wachten op bluswater, met voldoende bluswater water wél te redden zou zijn geweest.

'Dat denken we niet', zegt Knoop. 'Van enkele collega's die binnen zijn geweest, hoorde ik al dat zich een stevige brand aan het ontwikkelen was. De rook kwam door het plafond, wat betekent dat er al een fikse brand woedt.'

Niet zo vaak

Overigens komt het niet zo vaak voor dat de brandweer zonder bluswater komt te zitten, zegt Knoop: 'We gaan er meestal op uit met auto's met twee keer 3000 liter, en daar krijgen we een brand meestal wel mee uit. Maar vorige week in Westerlee dus niet. En dan moeten we terugvallen op een heel zwaar middel, dat helaas heel veel tijd kost.'

De ruim 5000 'witte vlekken' per gemeente; Westerkwartier is met dik 1200 koploper



De Veiligheidsregio kent het kaartje met daarop de zogenoemde 'witte vlekken' in de provincie Groningen al tien jaar. Dat zijn de gebieden waar te weinig brandkranen staan of waar te weinig leidingwater voorradig is. Waarom het probleem in die tijd nooit is opgelost? Daarop moet Knoop het antwoord schuldig blijven.

Naar een brand in een blinde vlek gaan we standaard met twee voertuigen Roelf Knoop, Veiligheidsregio Groningen

Wel geeft hij aan dat er intussen in veel gebieden meerdere specifieke maatregelen zijn genomen. 'Zoals blusvijvers die voor de brandweer toegankelijk zijn, plus het plaatsen van brandkranen. Bovendien komen we, als we naar een blinde vlek gaan, standaard met twee voertuigen.'

Of de gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het bluswater, in gebreke blijven? 'Dat durf ik niet te zeggen. Dat zal onderzoek moeten uitwijzen', aldus Knoop.



