Vechtpartij schokt leerlingen: 'Hun hoofd was niet meer bij de les'

Leerlingen van het Ubbo Emmius in Winschoten mochten vrijdagmiddag eerder naar huis. Reden is de tumult die in de lessen ontstond, nadat een paar leerlingen eerder in de nabijgelegen PLUS-supermarkt getuige waren van een vechtpartij.

Daarbij raakte één jongen gewond aan zijn gezicht. De dader is gearresteerd. Beiden zijn geen leerlingen van het Ubbo Emmius.

Het is niet bekend waar de ruzie over ging. 'Die vraag gaan we aan beide jongeren voorleggen', zegt een politiewoordvoerder. De dader had ook een wapen bij zich. Dat is in beslag genomen.



De leerlingen waren erg emotioneel. Het schijnt dat er veel bloed bij kwam kijken Landa Buiter - Directrice Ubbo Emmius

Niet meer bij de les

De ruzie in de supermarkt ontstond rond lunchtijd. Een groep meiden was op dat moment in de supermarkt. 'Toen ze daarna weer in de klas kwamen, ging het alleen nog maar over de vechtpartij', zegt directrice Landa Buiter.

'De leerlingen waren erg emotioneel. Sommigen moesten huilen en wilden even hun verhaal kwijt. Het schijnt dat er veel bloed bij kwam kijken. Daarna merkten we dat hun hoofd niet meer bij de les was. Dan is het op zo'n moment maar het beste om ze wat eerder naar huis te laten gaan.'

Contact met ouders

Het schoolbestuur heeft telefonisch contact opgenomen met de ouders van de betrokken leerlingen over de situatie. 'Die snapten ons besluit helemaal', zegt Buiter.

De directrice adviseert ouders om contact op te nemen met Slachtofferhulp, als hun kinderen last blijven houden van de gebeurtenis.