Stad heeft primeur met nieuwe koeriersfiets

Vanaf maandag 18 november is er in de stad een nieuwe bezorgfiets te zien: de Rytle. De fiets wordt al een tijdje gebruikt in Duitsland. Groningen heeft de Nederlandse primeur.

Vier bedrijven bundelen hun krachten om deze pilot te laten slagen. Initiatiefnemer CityE, Koeriersdienst Dropper en de bedrijven Packs en A7 Logistics hopen met deze nieuwe fiets bij te dragen aan een milieuvriendelijke Stad.

Pilot

Het gaat om een proef van een half jaar. 'We gaan eerst rijden in het postcodegebied rondom het UMCG', zegt Alex Oldenburger van CityE. Er bestaan al bezorgfietsen, maar de Rytle heeft meerdere voordelen. Hij heeft drie wielen en is stabieler dan andere fietsen. Er kunnen daardoor meer pakketten per rit bezorgd worden. Verder zit de bestuurder droog onder een soort overkapping.

René Nijenbrinks van A7 Logistics: 'We willen deze pilot gebruiken om te kijken of de Rytle ook grotere pakketten aan kan.'

Het bezorgen wordt geregeld via Dropper.'Het moet niet uitmaken of het lokale winkeliers zijn of grote ondernemers als Wehkamp, het moet allemaal via ons netwerk kunnen lopen', aldus Jantine Doorbos van Dropper.

Groene Stad

Joris Barske van de gemeente Groningen is blij met de nieuwe transportfiets: 'We zijn druk bezig om de stadslogistiek groener te maken. We willen de binnenstad afsluiten voor voertuigen die uitstoot produceren.' Het is de bedoeling dat de stad in 2025 volledig 'groen' is.

Landelijk

Mocht de Rytle succesvol zijn dan is Groningen pas het begin. “Ik denk dat elke stad wel baat heeft bij een goedlopend netwerk van koeriersbedrijven”, zegt Jantine Doornbos. 'In Groningen blijven we zelf met de Rytle bezorgen maar in de rest van Nederland gaan we ook met andere partijen om tafel, zoals lokale koeriersbedrijven.'

Nijenbrinks: 'Langere afstanden doen we nog steeds met vrachtwagens. Je kunt natuurlijk niet op de fiets pakketten van Maastricht naar Groningen brengen. Onze wagens zijn al vrij schoon maar in de toekomst is waterstoftechniek de oplossing voor groot transport.'

Maandagmorgen zal de Rytle voor het eerst met pakketjes op pad gaan. Alex Oldenburger kijkt er al naar uit. 'Het wordt zeker spannend, maar ik ben ervan overtuigd dat het komend halfjaar erg nuttig wordt.'

Lees ook:

- Dit zijn de 'nieuwe vrachtwagens' in Stad