Groninger CDA'ers nog niet tevreden: 'Balans? Allemaal prietpraat'

Het rapport Zij aan Zij, over de nieuwe koers van CDA, oogst een week na afloop van het CDA-congres nog altijd kritiek bij Groninger CDA'ers. Onder aanvoering van kritisch lid Aike Maarsingh wordt er nagedacht over een tegenoffensief.

In het visiestuk over de toekomst van het CDA staat een passage over de landbouwsector, die ook na aanpassing op het congres nog niet op applaus kan rekenen.

De oorspronkelijke passage is: 'De waarden duurzaamheid en dierenwelzijn en het inkomen van de boeren moeten belangrijker zijn dan de ambitie om de tweede voedselexporteur van de wereld te willen blijven'. Op het congres werd besloten om het woord 'belangrijker' te vervangen door 'in balans', maar ook dat zorgt nog niet voor gejuich.

'Prietpraat'

'De tekst moet in mijn beleving opnieuw worden veranderd', vindt Aike Maarsingh, CDA-raadslid uit Stadskanaal en voormalig landbouwbestuurder met een lange staat van dienst in de sector. 'Wij gaan niet akkoord met de woorden 'in balans'. Het is allemaal prietpraat. 'Dan de brand er maar in', is al gezegd over dat stuk. We gaan vechten om die tekst eruit te krijgen.'

De export is nodig, betoogt Maarsingh, om een goede boterham te verdienen als boer. Maar bovenal is Maarsingh bang dat wanneer het CDA opschuift, er veel leden op het platteland afhaken. Het visiedocument geeft ook inzicht in de koers van de partij, die zich mogelijk meer moet gaan richten op stedelijke regio's. Maarsingh ziet dat niet zitten.

'Ik schrok wel'

Ook Erianne van der Burg, CDA-voorvrouw in Midden-Groningen, vindt dat het CDA haar roots niet moet vergeten. 'De ambitie om meer achterban te krijgen in de Vinex-wijken is allemaal prachig, maar je moet niet weggooien wat je al hebt. Aike kan dat inderdaad mooi verwoorden, veel mooier dan ik, maar dat gevoel leeft inderdaad heel sterk. Het platteland moet vertegenwoordigd blijven.'

Ook CDA-raadslid Bianca Lubberts (Oldambt) wacht af hoe de discussie in de partij zich ontwikkeld. 'Toen ik het eerste bericht over het visiestuk zag, schrok ik wel. Ik dacht: wat is hier aan de hand? Maar ik ben wel blij dat dit op het congres is besproken.'

'Teleurgesteld'

Duidelijk is wel dat de Groninger plattelandsleden zich nog gaan roeren in de discussie over de koers van de partij. Stemmenkanon en Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik sprak zich vorige week in De Stentor duidelijk uit: als het CDA duurzaamheid voor de boer belangrijker maakt dan de export, worden boeren in hun hart geraakt.

Maarsingh is het daar mee eens. 'Ik sluit me volledig aan bij Annie Schreijer-Pierik. Ja, ik ben teleurgesteld in de eigen partij. Het gaat om de kern van het verhaal, dat het allemaal anders moet. Als de boeren zouden weglopen en vele plattelanders zouden weg lopen, dan is de partij er niet meer. En dat zou mij verschrikkelijk veel pijn doen.'

'We moeten het platteland erbij houden'

Van der Burg en Lubberts hebben ook de zorg over de boerenstem binnen het CDA, maar zijn optimistischer. Beiden willen de discussie over de koers van de partij vooral volgen en kijken wat het oplevert voor de boer. Maar, zo waarschuwt Van der Burg, het CDA moet wel weer gaan luisteren naar de boer.

'De boeren zijn het zo zat, ze voelen zich niet meer vertegenwoordigd. Dat moet het CDA zich ook aanrekenen en de partij moet hier goed over nadenken. Over een paar landbouwpassages in Zij aan Zij ben ik wel positiever hoor, maar ik begrijp bijvoorbeeld de felheid bij anderen heel goed. We moeten het platteland erbij houden.'