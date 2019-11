Lars Koehoorn mag met Waylon verder bij The Voice

Lars Koehoorn is een ronde verder in het tv-programma The Voice of Holland. Tijdens de tweede 'blind audition' vrijdagavond draaide jurylid Waylon op het laatste moment zijn stoel om, teken dat hij het wel ziet zitten in de Winschoter.

'Je stem lag lekker te frituren, zei Waylon. Lars zelf heeft er ook vertrouwen in. 'Komt goed, we gaan contact houden', zei hij direct na afloop. Hij mag nu samen met coach Waylon aan de slag om zich verder te gaan verbeteren als zanger en gitarist.

'Frituurtje'

Waylon zei letterlijk: 'Dat duurde effe dat we draaiden. Je begon en toen lag je stem lekker in het frituurtje en dat was aangenaam en heel fijn. En op een gegeven moment gaat de band aan, het liedje gaat aan en dan behoor jij ook aan te gaan.'

'Toen ging je eigenlijk nog niet echt aan. Ik draaide eigenlijk écht vanwege het begin. Dat was echt fijn en spannend!', aldus Waylon.

[Tweet:https://twitter.com/rtl_tvoh/status/1195449534379384833?s=12]

'Bring it on'

Lars scoorde al verschillende nummer-1 hits in de Noord 9, de hitlijst van RTV Noord. 'Bring it on' is tot nu doe de grootste hit van Lars. Het liedje heeft als meer dan 100.000 streams op Spotify en werd landelijk opgepakt door NPO Radio 2 en Radio 538.

De 21-jarige Lars deed auditie bij het RTL4-programma met het liedje 'Love Runs out' van OneRepublic. Hij is in het dagelijks leven teamleider bij een supermarkt in Winschoten.

Lees ook:

- Lars Koehoorn doet mee aan The Voice