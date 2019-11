Kickbokser Sarél de Jong verdedigt wereldtitel: 'Ik ga nooit voor een rustig gevecht'

'Ik hoop dat ze een beetje bang geworden is voor mij.' Dat zegt Sarél de Jong uit Meedhuizen, die zaterdag in MartiniPlaza in Stad haar wereldtitel kickboksen verdedigt.

Vrijdag was de weging en de 'staredow' in aanloop naar het kickboksgala van Glorious Heroes. In het middelpunt van de belangstelling stond natuurlijk Sarél de Jong, die haar wereldtitel in de categorie onder de 61 kilo verdedigt.

Recht in de ogen kijken

Tegenstandster is de Noorse Madelen Sufteland. 'Misschien zag ik wat onzekerheid', zegt De Jong lachend over de staredown. Dat is bij vechtsporten traditioneel de eerste confrontatie, waarbij de gladiatoren elkaar even recht in de ogen kijken.

'Sommige maken daar een hele show van, dat hebben wij niet gedaan De staredown was OK, ik voel dan ook geen extra spanning. Dat ging hartstikke goed', aldus De Jong.

Weging

Dat gold ook voor de weging. 'Ik ben op gewicht. Dit gewicht is perfect, dat was geen strijd hoor. Ik ben goed voorbereid.'

Het is de eerste keer dat ze in de ring staat met Sufteland. 'Ik heb al wel op internet gekeken. Ik ga natuurlijk niets verklappen. Maar wat ik alvast wel kan zeggen: Ik ga niet voor een rustig gevecht, daar ga ik nooit voor.'

Lowkicks

De Jongs sterke punt is altijd de lowkick geweest. Is ze inmiddels al iets allrounder geworden? 'Het is wel de bedoeling dat ik met een verrassing kom. Ik heb getraind op variatie, bijvoorbeeld ook op andere type trappen.'

Het gevecht tussen Sarél de Jong en Madelen Sufteland staat als een-na-laatste gepland en zal naar verwachting zaterdagavond rond 21:45 uur in MartiniPlaza aanvangen.

Lees ook:

-Sarèl de Jong prolongeert wereldtitel in MartiniPlaza