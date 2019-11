Paddepoel op z'n kop door lawaai van vrachtwagens en graafmachines

En 's avonds verlichten de bouwlampen de straat en soms de woningen. Overal wordt gewerkt. Als je zelf niet werkt en dus overdag gewoon thuis bent, is dat verre van prettig.

Hele dag kabaal



'Er wordt van zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds doorgewerkt', vertelt Sandra Ensing. 'Onlangs is ook in het weekend doorgewerkt dus dat is heel ingrijpend.'

Sandra en vriend Edwin zijn beiden afgekeurd en zijn daarom overdag veel thuis. 'Ik heb PTSS', vertelt Edwin de Boer. 'Ik ben gebaat bij rust en bij 'prikkelarm' zijn. In mijn eigen woning kan ik dat vinden, maar nu dit kabaal voor de deur staat lukt dat niet.'

Dat het wooncomplex gerenoveerd werd, dat was al een tijd duidelijk. Maar dat ook WarmteStad een aantal weken geleden hun staat ging openleggen, was voor hen een verrassing. 'Ineens werd er op een maandag de straat afgezet en kregen de auto's een briefje op het raam met de vraag de auto's te verplaatsen', legt Edwin uit. 'Het was een hele verrassing. Ik vond het vreemd dat er niet naar ons werd gecommuniceerd.'

Miscommunicatie



Maarten Van Wieringen, woordvoerder van nutsbedrijf WarmteStad van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, erkent inderdaad dat er problemen waren. 'In het begin van de eerste werkzaamheden is er inderdaad een miscommunicatie geweest met de aannemer en daarom waren de bewoners verrast.'



Van Wieringen: 'Dat snappen we volledig. Toen zijn we gestopt en later vooralsnog opnieuw begonnen en hebben we de bewoners er over ingelicht.'

Ook bij de buren van Edwin en Sandra is er overlast vanwege de werkzaamheden. Een man die op de vierde verdieping woont vertelt dat het niet anders is. 'Ik zit er niet mee. Het moet gebeuren.'

Een buurvrouw van Edwin en Sandra vertelt dat zij haar muziek wat harder zet om zich minder te storen aan het lawaai van buiten.

Geluidsdempers



Inmiddels is WarmteStad bij Edwin en Sandra langs geweest. Over het gesprek hebben ze een positief gevoel. De communicatie zal beter verlopen en wij krijgen direct contact met de uitvoerder', legt Sandra uit. 'Dan weten we wat de planning wordt, wanneer er gewerkt wordt en hoe lang.'

Sandra: 'Daarnaast gaan ze proberen de overlast te beperken zodat de pomp die je de hele dag hoort, op een betere plek te zetten en die ook af te dekken met geluidsdempers. Dus er zijn mogelijkheden om het geluid te verminderen. Ook gaan ze kijken of wij eventueel tijdelijk het huis uit kunnen.'

'Nog even pittig'



'Voor de bewoners is het nu even pittig', vertelt Van Wienringen. 'Er is nu even wat extra overlast, maar daarna is het gewoon weer mooi en groen. Dan hopen we dat de bewoners hier met plezier weer verder kunnen leven.'

Tot begin 2020 is WarmteStad nog bezig in Paddepoel, vertelt Van Wieringen. 'Daarna zal de gemeente ook nog wat werkzaamheden uitvoeren.'

Het is dus nog even wachten, maar de rust zal uiteindelijk in Paddepoel terugkeren.