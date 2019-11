Deze dag: de landelijke intocht van Sinterklaas

Burgemeester Peter Rehwinkel nodigt de pers op 9 april 2013 uit voor 'groot nieuws'. 'Een voor de stad en provincie belangrijke gebeurtenis', luidt het tipje van de sluier. Komt The Passion naar Groningen? Of toch Sinterklaas?

Enkele uren later komt het verlossende woord: de Sint en zijn pieten komen inderdaad naar Groningen voor de landelijke intocht. En daarmee heeft Rehwinkel in zijn laatste maanden als burgervader van de stad een primeur. In de zestig jaar dat de intocht tot die tijd op tv te volgen was, kwam de Goedheiligman nimmer aan in Groningen.

'Zelfs de chocoladeletters met gedichten hebben we ingezet', vertelt een apetrotse Rehwinkel. NTR, dat de intocht in beeld brengt, is gevoelig voor het charmeoffensief en kiest ervoor het grootste programma van het jaar te maken in Stad.

'Groter dan het verslag van Koninginnedag', aldus de NTR. Tachtig technici, 24 cameraposities, 200 kilometer aan kabels en een compleet wagenpark aan regiewagens trekt op 16 november naar Groningen. Rehwinkel kan bij de bekendmaking al niet wachten. Toch zal hij nog 221 nachtjes moeten slapen voor het zover is.

Overigens is Rehwinkel zelf niet aanwezig bij de intocht later dat jaar. Hij zwaait op 31 oktober af als eerste burger van Stad. Locoburgemeester Roeland van der Schaaf geeft hem nog wel de credits voor het feest als op 1 november, ruim 2 weken voor de intocht, het draaiboek rond is.

De intocht wordt korter vergeleken met de gebruikelijke Groningse intocht. Zo worden de Westerhaven, de Folkingestraat, het Gedempte Zuiderdiep en de Oosterstraat overgeslagen. Dit alles in lijn met de wensen van de NTR.

Tijdens de intocht is er consternatie over de staf van Sinterklaas. Hij krijgt een tijdelijke staf gekregen, omdat de echte zoek is. Uiteindelijk wordt de staf teruggevonden door een piet, zodat alles toch nog goed komt.

2013 is niet alleen voor Groningen een bijzonder jaar, maar ook voor de veiligheidsmaatregelen rond de intocht. De zwartepietendiscussie wordt steeds luider en er worden voor het eerst protesten verwachten. Toch komt er geen noodverordening of preventief fouilleren. Wel is de politie naar eigen zeggen 'extra alert'.

Zaterdag 16 november 2013 om 12 uur 's middags is het zover. Pakjesboot 12 meert aan in Groningen. Zo'n 45000 mensen staan langs de route. Bijna 2 miljoen mensen zien op tv de Sint aankomen in Stad.

De dag verloopt zonder noemenswaardige incidenten. Eén verwarde man wordt opgepakt en de politie hoeft niet in te grijpen bij demonstraties. Wel blijkt achteraf dat er beveilingspieten meeliepen tijdens de intocht. Bewapend en gehuld in kogelvrije vesten.

Maar omdat niemand dit merkt, gaat de landelijke intocht van Sinterklaas in Groningen de boeken in als een geslaagde dag. De inmiddels oud-burgemeester Rehwinkel maakt het allemaal van een afstandje mee. Hij bekleedt dan inmiddels, naar eigen zeggen een functie in het land waar de Sint het grootste deel van het jaar doorbrengt: Spanje.