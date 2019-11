'Vroeger kreeg het paard van Sinterklaas een bord met mous'

'Opzetten'

'De eerste bronvermeldingen van 'schoen zetten' komen uit de vijftiende eeuw', vertelt Meijer. Arme kinderen mochten op 5 december hun schoen zetten en daar werd dan wat geld in gedaan door de rijke mensen.'

'In Groningen werd er vroeger niet zozeer gesproken over een 'schoen zetten', maar over 'opzetten'. Er kwam hier namelijk niet altijd een schoen aan te pas. Er werden ook mandjes en borden voor de kachel neergezet, met de bedoeling dat de Sint daarin wat lekkers achter zou laten.'

'Op 't Hogeland werden er zelfs twee borden voor de kachel gezet: één gevuld met lekkers voor het paarden één leeg bord waar de goedheiligman het snoepgoed op kon leggen. 'Opzetten' is dus de Groninger variant van het 'schoen zetten'.'

Bord met mous voor het paard

'Het paard van Sinterklaas werd in Groningen overigens goed verwend. Nu krijgt hij voornamelijk hooi of een wortel, maar vroeger kon het paard zich in Groningen te goed doen aan een bult hooi, een schaaltje met drinkwater en een bord met mous.'

'De volgende ochtend lagen er allerlei lekkernijen op het bord, zoals een suikerbeest of een 'stoetkeerl'. Dat is een witbroodje in de vorm van een bisschop, met een witte stenen pijp in zijn mond. Het is een traditie om eerst het hoofd van de 'stoetkeerl' te eten en vervolgens de rest. Deze broodjes zie je nu niet vaak meer in Nederland: je vindt ze rond 5 december echter nog wel volop bij onze Oosterburen.'

Kinderen die een stout liedje zongen, kregen ook een zakje zout Sanne Meijer - historicus

Zakje zout

'Af en toe vond een kind een zakje zout en een plak koolraap op zijn bord. Dat betekende dat Sinterklaas vond dat het kind te oud was om 'op te zetten'. Met het zakje zout werd het kind dus 'ofzoltjet' (en dus vrij letterlijk verzocht om op te zouten). Maar… kinderen die een stout liedje zongen, kregen ook een zakje zout. '

'Overigens mochten niet alleen kinderen opzetten. Een mooie Groninger traditie is dat ook boerendienstboden dit mochten. Zij plaatsten dan een soort grote ton op de dorsvloer, waar hooi en koolbladeren in werden gelegd voor het paard. De Sint plaatste dan appels en 'olle wieven' (oude wijvenkoek) en natuurlijk… een fles jenever in de ton.'