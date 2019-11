Emmaplein weer leeg na protest voor- en tegenstanders Zwarte Piet (update)

Het Emmaplein in Groningen is weer leeg, nadat voor- en tegenstanders van Zwarte Piet er zaterdag tijdens de intocht van Sinterklaas demonstreerden.

De politie moest één keer ingrijpen toen voorstanders te dicht bij de tegenstanders kwamen.

'Het is een bijzondere samenkomst. Er wordt gedemonstreerd, maar aan de andere kant zie je drumbands en mensen met kinderen die naar de intocht toegaan. Het is een aparte mengelmoes', vertelt verslaggever Marten Nauta.

'Pietjes zijn altijd zwart geweest'

Wesley Wiltschut zet zich in om voor het behoud van Zwarte Piet. 'Ik wil iedereen in Nederland een boodschap geven: Sinterklaas is een eeuwenoude tradities en zijn pietjes zijn altijd zwart geweest. Deze traditie moet blijven bestaan.'

'Als ik thuis een Sinterklaasfeestje geef en de buurman verkleedt zich als roetveegpiet, dan zien ze meteen dat het de buurman is. Alles gaat op de schop, zo ook dit feest. Maar ik ben daar helemaal niet blij mee.'

'Het is spannend, maar ik ben niet bang'

Iets na 14:00 uur waren ook de tegenstanders van Zwarte Piet, verenigd in Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op het Emmaplein aangekomen. Verslaggever Marten Nauta schat in dat er zo'n 80 anti-zwartepietdemonstranten staan.

Ze hangen spandoeken met zowel Groningse als Engelse teksten op aan de hekken van hun demonstratievak.

Raadslid Jeffry van Hoorn is een van de tegenstanders van Zwarte Piet. Hij en zijn partij GroenLinks pleiten voor een zwartepietenvrije intocht in 2020. Momenteel bestaat de intocht voor eenderde uit roetveegpieten.

'Ik ben heel erg blij met de opkomst en ben blij dat we op kunnen komen voor een kinderfeest voor iedereen', zegt hij op het met politie gevulde Emmaplein. 'Het is schandalig dat dit noodzakelijk is. Maar ik voel mij veilig om hier te zijn. Het is spannend, maar ik ben niet bang.'

Tassen doorzocht

De Sint kwam iets na 14.30 uur langs de demonstranten.

Op het plein zijn diverse mensen preventief gefouillieerd en tassen zijn doorzocht. Een groep voorstanders is nabij het Hoofdstation tegengehouden.

Waarom voor- en tegenstanders op één plein?

Door voor- en tegenstanders op één plek te houden kan de politie de situatie beter onder controle houden en effectief ingrijpen indien nodig.

Vorig jaar stonden de voorstanders van Zwarte Piet verderop langs de route. Die zochten destijds alsnog de confrontatie met de tegenstanders op het Emmaplein. Dat wil men koste wat kost voorkomen.

Waarom worden de demonstraties toegestaan?

'Het recht op demonstreren in de grondwet', liet burgemeester Koen Schuiling eerder deze week weten. 'Daar hoort ook bij dat dat mag binnen oog- en oorafstand van hetgeen waar je over demonstreert. De wat simplistische oproep om de demonstratie te verbieden kan gewoon niet uitgevoerd worden.'