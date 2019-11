'We gaan verder' klinkt het bij Pelikaan S.

Dat had alles te maken met de aanvaring die de ex-preses had met assistent-trainer Danny Holband. Hij pakte z'n biezen net als een zestal spelers. Maar desondanks stond er nog een kwalitatief goed elftal op het veld.

Bekende namen

Spelers van naam zoals Sergio van Dijk, Jan en Jos Hooiveld, Angelo Zimmerman en de nieuwe aanvoerder Anton Jongsma maakten hun opwachting voor de club uit Oostwold. Pelikaan S kwam in de tweede helft verdiend op voorsprong. Een minuut later werd het 1-1. Daarbij bleef het. Penalties brachten de beslissing.

Roerige week

Aanvoerder Jongsma begon zijn verhaal na een roerige week met de verloren wedstrijd. Eigenlijk had hij geen zin om terug te blikken. 'Donderdag hebben we een gesprekje gehad. Daar is al genoeg over gezegd en ik me daar graag afzijdig bij houden. Dat zijn dingen waar je het met het bestuur of andere mensen over moet hebben.' vertelt hij meteen na de nederlaag.

Compliment

Hij prijst vooral de manier waarop de spelers omgaan met de situatie. 'Ze hebben keihard hun best gedaan. Natuurlijk zijn er bepaalde spelers met bepaalde kwaliteiten niet bij. Maar ondanks dat hebben we een jonge ploeg heel goed tegenstand kunnen bieden. Ik denk dat dat een compliment waard is en dat we niet zozeer moeten kijken naar wie er niet bij waren.'

Coaching

Speler John van Dalen verzorgde met keeperstrainer Jarno Moek de coaching. Een noodgreep na het vertrek van Holband en de afwezigheid van hoofdtrainer John de Hoop. Hij kampt met gezondheidsklachten en zit al twee weken thuis.

Gesprek

De geblesseerde Van Dalen was afgelopen donderdag ook bij het gesprek. 'Inhoudelijk ga ik daar niet op in, maar daar hebben jongens gezegd dat ze stopten en daar hebben andere jongens gezegd dat ze door wilden gaan. De groep die je vanavond hebt gezien gaat er nog voor.'

Gaan verder

Van Dalen is bezig aan zijn derde seizoen bij Pelikaan S. Dat de zaak zo zou escaleren dat de club op omvallen staat, had hij niet aan zien komen. 'Ik ben natuurlijk wel wat gewend bij Pelikaan S want er gebeurt altijd wel wat. Maar deze zag ik niet aankomen. Ik heb vooral zoiets van we gaan verder.'

