Donar maakt in laatste kwart het verschil tegen hekkensluiter Apollo

Donte Thomas was samen met Jason Dourisseau topscorer bij Donar met 17 punten archieffoto (Foto: JKBEeld)

Donar heeft zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Apollo Amsterdam met 71-86 gewonnen. Bij rust was de tussenstand 41-46. In het laatste kwart liepen de gasten echt weg bij Apollo.

Zodoende kunnen de Groningers zich met een goed gevoel voorbereiden op de belangrijke Europe Cup wedstrijd tegen Pinar Karsiyaka van aanstaande woensdag 20 november. Dankzij de winst tegen Phoenix Brussels (70-72) heeft Donar plaatsing voor de volgende ronde nog helemaal in eigen hand.

Goed begin

De ploeg van coach Erik Braal begon goed in Amsterdam en nam aan het begin van de wedstrijd meteen een 0-14 voorsprong. Dit liet Apollo niet over zijn kant gaan en sloeg terug tot het verschil was teruggebracht tot drie punten: 15-18. Na deze opleving van de thuisploeg ging het tot de pauze gelijk op.

Capituleren

De thuisploeg kreeg in het derde kwart meer moeite om bij te blijven en moest uiteindelijk in het laatste kwart echt capituleren. In de laatste tien minuten werd het duel beslist door een aantal driepunters van Groningse kant.

Topscorers

Topscorers aan de kant van Donar waren Donte Thomas en Jason Dourisseau met allebei zeventien punten. Matt Williams Jr. tekende voor vijftien punten. Donar staat op de tweede plaats in de Dutch basketball league met twaalf punten uit acht wedstrijden.

Livestream en blog

Het duel tegen Pinar Karsiyaka begint om 19.30 uur en is te volgen via deze website via een livestream met commentaar van Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel. Tevens wordt er een blog blijgehouden.

