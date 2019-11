Den Hertog pakt eerste podiumplaats van het seizoen in Haarlem

Sjoerd den Hertog (in het zwarte pak) snelde in Haarlem naar de derde plaats archieffoto (Foto: Orange Pictures/Johan Wolff)

De zege ging naar Gary Hekman, Bart Hoolwerf eiste het zilver voor zich op. Het peloton bleef tot in de finale bij elkaar. In de eindsprint speelde ook Groninger Robert Post nog een rol van betekenis. Hij probeerde in het gedrang de sprint aan te trekken voor Den Hertog.

Achtste

Hekman was echter te snel, ging als eerste de laatste bocht in en reed zijn achtervolgers op een achterstand van tien meter. Bart Hoolwerf is koploper in het algemeen klassement. Hierin is Den Hertog inmiddels opgeschoven naar de achtste plaats.

Lees ook:

- Groningse marathonschaatsers spelen geen rol van betekenis in Den Haag