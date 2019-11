Directeur Karrepad: 'Dit is vreselijk schrikken, dit doet me veel verdriet'

Directeur Alinda Koerts van basisschool Het Karrepad is vreselijk geschrokken van de brand in de nacht van zaterdag op zondag.

Volgens haar begon de brand in de school en is zoweel het gedeelte van de bovenbouw als de gymzaal niet meer te redden. De brandweer probeert volgens haar het gedeelte waar de onderbouw lessen heeft nog te redden.

'We waren bezig met de voorbereidingen voor Kerst en Sinterklaas. Dat is nu allemaal weg', zegt Koerts.

Koerts is net twee weken directeur en kreeg tranen in haar ogen toen ze de brand zag. 'Dit doet me verdriet. Morgen gaan we direct nadenken over hoe we verder gaan.'

'Het is de laatste weken iedere keer raak'

Koerts blijft bij de school zolang er nog brand is. 'Ik hoop vanavond nog te horen hoe nu verder met de school. Ik hoop morgen de ouders in te kunnen lichten wat we verder moeten doen.'

Conciërge Henk Bijlholt wil niet vooruitlopen op de mogelijke oorzaak van de brand. 'Er wordt hier de laatste tijd veel vernield. Vandalisme viert hier hoogtij, maar deze brand past niet in dat beeld.' Het was een tijdje rustiger 'Maar het is de laatste weken iedere keer raak.'

Lees ook:

- Uitslaande brand in basisschool onder controle