Sarèl de Jong prolongeert wereldtitel, Noorse Søfteland blijft 'bont en blauw' achter

Kickboksster Sarèl de Jong uit Meedhuizen heeft zaterdagavond met succes haar Enfusion-wereldtitel in de categorie tot 61 kilogram verdedigd. Ze versloeg in MartiniPlaza de Noorse Madelen Søfteland.

De tweekamp die De Jong won maakte deel uit van de dertiende editie van het vechtsportgala Glorious Heroes. De Jong domineerde vijf rondes lang tegen Søfteland, maar kon haar tegenstandster niet met een knock-out vloeren.

Vierde zege

Het was de vierde opeenvolgende zege voor De Jong in de strijd om de wereldtitel. In november 2018 veroverde ze de titel door de Duitse Samira Kovacevic te verslaan in deze gewichtsklasse.

Tot 64 kilogram

Daarna sloeg ze de Amsterdamse uitdager Chellina Chirino en Sanne van Ruiter uit Spijkenisse succesvol van zich af in de categorie tot 64 kilogram.

Midden van de ring

'Meteen vanaf het begin heb ik het initiatief gepakt,' aldus een stralende De Jong. 'De opdracht van mijn coach was om haar geen ruimte te geven en vanuit het midden van de ring aan te vallen. Dit is goed gelukt. Ze draaide veel weg waardoor ik geen meteen beslissende klap of kick kon uitdelen.'

Superblij

'Aan het begin van de vierde ronde wist ik wel dat als ik bleef staan ik ook zou gaan winnen. Dat is uitgekomen. Het was mijn vierde wereldtitel; twee keer in de categorie tot 64 kilogram en nu voor de tweede keer keer in de gewichtsklasse tot 61 kilogram. MartiniPlaza zat weer bomvol met vrienden en familie. Ik ben superblij nu.'

Hoog tempo

Het tempo in het gevecht lag erg hoog. Om dit vijf rondes van twee minuten lang vol te houden moest De Jong wel tot het uiterste gaan. 'Ik wou het afmaken met een knock-out, dat is helaas niet gelukt. Søfteland is wel bont en blauw uit de strijd gekomen. Dat hoort erbij, we hebben elkaar na afloop nog wel even gesproken. Dat is altijd heel respectvol.'

Niet lang nagenieten

Veel tijd heeft de Groningse kickboksster niet om van deze zege na te genieten. 'Natuurlijk nu wel even, maar op 3 december vlieg ik alweer naar Abu Dhabi om het daar drie dagen later op te nemen tegen de Française Mallory Kalachnikov. Een pittige tegenstander om tegen uit te komen. Mijn wereldtitel staat niet op het spel, het is wel een professionele A-partij,' besluit een dolgelukkige De Jong.

