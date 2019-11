Joyce zamelt tampons in voor de voedselbank

Reden genoeg voor het team van Expeditie Grunnen om af te reizen naar Veendam. 'Wat is nou de reden dat je dit op touw hebt gezet?', wil presentator Derk Bosscher weten.

'Het maakte mij verdrietig en daarom wil ik helpen! Ik belde de voedselbank in Veendam, of ze het probleem herkennen en inderdaad ook hier in de omgeving is een tekort aan deze producten', vertelt Joyce.

Soms worden er ook washandjes gebruikt in plaats van maandverband Joyce Norder-Kaldijk

'Voor sommigen is het echt de keus: of een stuk brood, of maandverband' vertelt Joyce. 'En hoe lossen ze dat dan nu op', vraagt Bosscher zich af. 'Dan kiezen ze voor een alternatief, ik heb gelezen over het hergebruiken van de producten, maar soms worden er ook washandjes gebruikt in plaats van maandverband', vertelt Joyce.

Provinciebreed

Mensen die Joyce willen helpen bij het inzamelen kunnen de producten bij haar huis langs komen brengen. Op haar website staat hoe je haar kan helpen met haar actie. 'De opbrengst breng ik naar de voedselbank. In eerste instantie wilde ik het doneren bij de voedselbank in Veendam, maar hoe mooi zal het zijn als ik de hele provincie kan helpen?'

