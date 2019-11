Nic.-tweeling hoopt Marokko naar WK te helpen

Marokko deed nog nooit mee aan het WK Korfbal, maar daar komt in 2023 misschien verandering in. Het land heeft de tweelingbroers Jesper en Kevin van Haastrecht aangesteld als bondscoach.

Het duo speelt bij Nic. in Groningen en traint daarnaast ook Stadskanaal '74. Vorige week werd het contract getekend tijdens het internationale korfbaltoernooi in Stadskanaal, waar Marokko voor de tweede keer aan meedeed.

De broers zijn ook al in Marokko geweest. Tijdens dat bezoek werd meteen duidelijk dat er veel werk aan de winkel is. 'Het materiaal was er verschrikkelijk. Met een groep van twintig spelers speelden we met drie ballen en drie korven waarvan er eentje naar beneden zakte', vertelt Jesper.

'Beter worden'

Het wereldkampioenschap is alleen voor de beste twintig landen van de wereld weggelegd. Marokko hoort daar niet bij. 'We hopen elk jaar beter te worden en dan in 2023 mee te kunnen doen met de betere korfballanden', zegt aanvoerder Amine Boubnane.

Hij weet zich gesteund door de president van de Marokkaanse korfbalbond. Boubnane hoopt dat de twee Nederlanders hun korfbalervaringen kunnen overbrengen.

Rolverdeling

De twee Groninger korfballers zien hun werkzaamheden voor de Marokkaanse bond als een grote uitdaging. 'Maar het zal vast wel lukken, want we kennen elkaar al heel ons leven', stellen ze met een knipoog vast. Over de rolverdeling zijn ze ook duidelijk. 'Ik ben meer actief op de voorgrond', meent Jesper. 'Kevin is meer van het tactische plan en de voorbesprekingen.'

Financieel worden ze niet beter van het bondscoachschap in Marokko, al doet de bond er wel alles aan om het hun naar de zin te maken. Bovendien blijven de broers voor Nic. spelen, omdat ze slechts een paar keer per jaar wedstrijden spelen met de Marokkaanse selectie.