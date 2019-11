'Verdachte bioscoopmoorden werkt volledig mee aan politieverhoor'

S. bracht op 26 oktober een echtpaar uit Slochteren om het leven in de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Stad. Toen de schoonmakers Marinus en Gina vuilnis naar buiten brachten, sloop S. vermoedelijk naar binnen. Even later stak hij het echtpaar in de bioscoop neer.

Operatie

De advocaat bezocht zijn cliënt vrijdag in de gevangenis van Scheveningen, waar S. herstelt van een operatie. Dat was nodig omdat S. bij zijn aanhouding, een dag na de moorden, in zijn been geschoten werd. Mede daardoor was het nog niet gekomen van een serieus verhoor.

Eind deze maand reist de Groningse recherche af naar Scheveningen om de verdachte nogmaals te verhoren. 'S. zal alles vertellen wat hij weet', liet de advocaat tegenover De Stentor weten. Inhoudelijk wil de raadsman er verder niets over kwijt.

Zoektocht naar dochter

S. kende zijn slachtoffers, die hij op gruwelijke wijze om het leven bracht, niet. De verdachte woont in Rotterdam, maar was al weken in Groningen. Tijdens een kort verhoor, dat al wel heeft plaatsgevonden, gaf S. aan dat hij in onze provincie was 'om zijn dochter te zoeken'.

Eerder deze maand werd bekend dat het voorarrest van de Rotterdammer met negentig dagen is verlengd in afwachting van verder onderzoek. Met uitzondering van zijn advocaat, maar S. geen contact hebben met de buitenwereld.

