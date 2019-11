Schooldirecteur Karrepad: 'Je kunt goed zien hoe hard de brandweer heeft gewerkt'

Dat zegt directeur Alinda Koerts.

Terwijl het forensisch onderzoek binnenin de school in volle gang is, werpt ze vanaf buiten een blik op het gebouw. 'Het is echt niet fijn om het zo te zien. Gelukkig wordt het eerste puin straks opgehaald. Dan ziet het er aan het einde van de dag waarschijnlijk al heel anders uit.'

Schade

Bij de brand ging de volledige gymzaal in vlammen op. Al snel werd tijdens de brand duidelijk dat het gebouw niet meer te redden viel. Een deel van de school raakte flink beschadigd.

Toch ziet het geheel er al een stuk minder heftig uit dan zaterdagnacht, toen er na afloop nog veel rook uit het pand kwam, vindt Koerts. 'Toen stonden we hier ook op het plein en vonden we het toch wel heel schokkend. Nu kun je goed zien hoe hard de brandweer heeft gewerkt. Daar zijn we enorm blij mee.'

Mogelijk schakelen we nog Slachtofferhulp in Alinda Koerts - directeur Karrepad

Het schoolbestuur houdt de toestand van de kinderen de komende tijd goed in de gaten. 'Wij hebben gesproken met andere scholen die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Mogelijk schakelen we nog Slachtofferhulp in voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben.'

Geen noodopvang nodig

Ouders die in de knel kwamen met de opvang van hun kind, konden zich bij de directeur melden. Er zou dan worden gekeken of er een noodopvang geopend kon worden. Dat is niet gebeurd, vertelt Koerts. 'We zien dat ouders heel hard hun best hebben gedaan om zelf opvang te regelen. Daardoor kunnen wij ons nu volledig focussen op het herstel.'

Iedereen is ontzettend empathisch en leeft erg met ons mee Alinda Koerts - directeur Karrepad

Reacties

De schooldirecteur is ontroerd door de vele reacties die sinds de brand binnenstromen. 'Niet alleen van ouders, maar ook van tientallen collega's binnen onze overkoepelende scholenorganisatie Openbaar Onderwijs Groningen. Iedereen is ontzettend empathisch en leeft erg met ons mee.'

Onderzoek

De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Uit het forensisch onderzoek moet blijken of dit inderdaad het geval is. Inmiddels hebben zich meerdere mensen zich bij de politie gemeld met informatie over de brand.

Lees ook:

- Politie ontvangt tips en camerabeelden na schoolbrand Karrepad

- Schooldirecteur: 'De lokalen zijn goed intact gebleven'