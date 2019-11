Is dit alles? Nee, Doe Maar komt opnieuw naar Groningen

Op 14 oktober treden Ernst Jansz, Henny Vrienten, Jan Hendriks en Jan Pijnenburg op in De Oosterpoort in Groningen.

Wie opgroeide in de jaren tachtig, kon er amper omheen: Doe Maar was overal. Met liedjes over de liefde (32 jaar), relaties (Is dit alles?) en maatschappelijke onderwerpen (Heroïne) scoorde de band hit na hit.

Gillende tienermeisjes

Waar het viertal ook optrad, ze werden bestormd door honderden fans. Vooral Jansz en Vrienten lagen goed in de smaak bij de gillende tienermeisjes. In de media werden ze op zeker moment 'de Nederlandse Beatles' genoemd.

De bandleden voelden zich steeds ongemakkelijker bij de hysterische taferelen. Onderlinge spanningen tussen met name Janz en Vrienten deden de rest. Begin 1984 besloot de band er een punt achter te zetten. Tot groot verdriet van de fans.

Reünietoernees

In de loop der jaren volgden meerdere reünietournees. De laatste tot nu toe was in 2018. De aanleiding was toen het veertigjarig jubileum, en ook toen trad de band op in Groningen.

