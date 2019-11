'Als Donar de volgende ronde in Europa niet haalt, is het seizoen nu al mislukt'

Het kan verkeren in de sport. Vorige week zagen kenners het nog somber in voor Donar, maar na een sensationele comeback tegen Phoenix Brussels en winst in een competitiewedstrijd - uit nota bene - hangt de vlag er alweer anders bij.

'Het is ook logisch dat we vorige week wat somber waren', vindt RTV Noord-verslaggever Karel-Jan Buurke in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord.

'Donar verloor twee keer heel dik uit, met twintig punten in Turkije en met 31 punten in Charleroi. Dan is het logisch dat je er even wat somber naar kijkt.'

Nieuwe krachtmeting op komst

Komende woensdag staat er nieuwe krachtmeting op het menu voor Donar: de thuiswedstrijd tegen Pinar Karsiyaka, leider in de poule en de huidige nummer één van Turkije.

Sportverslaggever William Pomp van Dagblad van het Noorden noemt het essentieel dat Donar de twee ronde haalt.

'Dat is vooraf als belangrijkste doelstelling genoemd. Martin de Vries (bestuurslid technische zaken bij Donar, red.) riep eigenlijk dat het halen van de Champions League het hoofddoel was, maar dat ging al in de allereerste ronde tegen Benfica in rook op.'

'Als ze de eerste ronde van de FIBA Europe Cup, de laagste trede in Europa, niet overleven, kun je nu al spreken van een mislukt seizoen.'

Leukste wedstrijden

Ook voor het publiek zou dat zonde zijn, vult Buurke aan. 'Europese wedstrijden zijn inmiddels de leukste wedstrijden van het seizoen geworden. Misschien nog wel leuker dan de play-offs. Als je in Europa uitgeschakeld bent, heb je wel een heel lang gat tot die play-offs.'

Lot in eigen hand

Pomp ziet nog wel perspectief voor Donar in Europa. 'Je hebt het gewoon in eigen hand. Als je twee keer wint, ben je door naar de tweede ronde. Het is natuurlijk een jong team, maar ze hebben in België bewezen dat ze onder druk goed kunnen presteren.'

En ook Buurke heeft wel vertrouwen in een goede afloop, aanstaande woensdag.

'Ook omdat Karsiyaka er heel goed voorstaat in de poule. Zeker buitenshuis zou hun drive dan iets minder groot kunnen zijn. Donar heeft thuis bovendien nog niet verloren. En dat thuispubliek gaat de doorslag geven, denk ik.'

