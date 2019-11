Dit weekend in Groningen: Schaatsen in hartje Stad, SinterKerstFestival en poëzie

De ijsbaan in Stad is terug (Foto: Sander Foekens/RTV Noord)

Het is weer weekend. Nog geen idee wat je gaat doen de komende dagen? We hebben een aantal suggesties voor je op een rij gezet.

Hel van het Noorden

Niet alleen de wielersport heeft een Hel van het Noorden - de klassieker Parijs-Roubaix -, ook in het roeien hebben ze er een: een zes kilometer lange roeiwedstrijd op het Eemskanaal in Stad. Zo'n vijfhonderd roeiers uit binnen- en buitenland doen mee aan het evenement, dat zondag voor de 42ste keer wordt gehouden. De eerste wedstrijden beginnen om 10:00 uur.

Een eerdere editie van de Hel van het Noorden (Foto: RTV Noord)



SinterKerstFestival

Een optreden van mensen die niet kunnen zingen (Koor Geen Gehoor), een meespeel, -doe, -dans en -zing voorstelling over de SinterKerstMan en een markt waar je allerlei bijzondere cadeautjes kan kopen: dat is het SinterKerstFestival in de Biotoop in Haren. De vierde editie is zondagmiddag tussen 12:00 en 17:00 uur en de toegang is gratis. Workshops, theater en muziek belooft de organisatie.

Spannende wandeling

Zaterdagmiddag vanaf 17:00 uur is het terrein rond de Ennemaborg in Midwolda het decor van een bijzondere wandeling: De geest van de Ennemaborg. 'Sterke zenuwen zijn niet nodig…of toch wel? Tijdens de wandeling, rond deze tijd is het vaak mistig, moeten we elkaar niet uit het oog verliezen…', klinkt de 'waarschuwing' van de organisatie.

Meedoen is gratis.

Schaatsen in hartje Stad

De ijsbaan op de Grote Markt in Stad is terug en je kan er nog tot en met 6 januari dagelijks terecht voor je rondjes op het ijs. Een kaartje voor de ijsbaan kost 3 euro.

Je kunt er ook terecht voor schaatslessen en een curlingcompetitie. Verder zijn er optredens in de après-skibar, meldt de organisatie. Er zal daarbij vooral Nederlandstalige muziek klinken.

Poëtische wandeling

Dichten in Stad, een poëtische wandeling door Groningen, langs raamgedichten. Veelal in het Gronings. Die hangen er de hele maand, maar tijdens de wandeling zijn er bovendien voordrachten te horen.

Zaterdagmiddag om 15:00 uur start het vanuit de Prinsentuin, het einde is bij boekhandel Godert Walter in de Oude Ebbingestraat.

Een van de raamgedichten in Stad (Foto: Dichten in Stad)



Creatief bezig

Vrijdag al begonnen, maar ook zaterdag en zondag tussen 10:00 en 17:00 uur nog te bezoeken: de Hand Hobby Creadagen in MartiniPlaza in Stad. En dat betekent alles voor de liefhebbers van handwerken en knutselen. Stands, workshops, ideeën, technieken en meer.

Veel plezier dit weekend!