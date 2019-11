Zo krijgen bergers de A7 na een kettingbotsing weer vrij

De kettingbotsing bij Scheemda gebeurde nadat kort daarvoor op die plek een auto tegen de vangrail botste en op de vluchtstrook tot stilstand kwam.

Wat gebeurde er bij Scheemda?

'Door het slechte weer en het ongeluk dat gebeurd was, ontstond er een remactie. Zo kwam er een botsing met meerdere voertuigen', legt Wildeboer uit. 'Er zaten acht auto's op elkaar, zes moesten worden afgesleept. De andere twee konden na een inspectie van ons en de politie hun weg vervolgen.'

'We hebben opgeschaald, want zes voertuigen kunnen wij niet in een keer bergen. Dus gaan we er met meerdere auto's heen om de weg zo snel mogelijk vrij te krijgen.' Bij het ongeluk van maandagochtend kwamen drie bergingsvoertuigen ter plaatse.



In overleg met de politie en Rijkswaterstaat gaan we ons werk doen Johan Wildeboer - berger

De weg vrij krijgen

Bij een ongeluk op de snelweg, wordt Rijkswaterstaat gealarmeerd. 'Zij starten dan een IM op, een incident management', legt Wildeboer uit. 'Dat betekent dat we binnen ongeveer twintig minuten aanwezig moeten zijn, om de weg zo snel mogelijk weer vrij te krijgen.'

Normaal gesproken wordt een berger tegelijk met de andere hulpdiensten gealarmeerd.

'Vanmorgen waren de politie en ambulance er al, dan melden wij dat we er zijn en blijven we op afstand. In overleg met de politie en Rijkswaterstaat gaan we dan ons werk doen. Rijkswaterstaat is de wegbeheerder en bepaalt wat wij gaan doen.'

Hulp verlenen

'Het komt ook wel eens voor dat er nog geen politie of ambulance is, dan is het aan ons om te kijken wie het meest dringend hulp nodig heeft. Zelf kan ik EHBO en de eerste levensreddende acties verrichten. Maar we hebben geen medische hulpmiddelen aan boord.'

'Je kunt wel het onderscheid maken tussen iemand met een bloedneus, of een slagaderlijke bloeding. Maar we kunnen geen andere dingen doen dan een normale EHBO'er.'

'We maken wel eens mee dat iemand bij ons in de wagen plaatsneemt en dan toch klachten blijkt te hebben. Dan maak je de inschatting of het een doktersbezoek wordt, of dat er toch een ambulance moet komen.'

Reeks ongelukken Er waren maandagmorgen meerdere ongelukken op de A7. Volgens Wildeboer komen ze bij vlagen. 'Vooral bij slecht weer, vroeg donker en laat licht zien we een ander beeld in het verkeer. Er zijn meer auto's op de weg, mensen gaan minder met de fiets. De ene keer is Zuidbroek bij ons meer aan de beurt, dan weer Scheemda of Groningen. Zo schuift het elke keer weer op.'

Over de vluchtstrook

Op weg naar de plek van een ongeluk is het voor de berger zelf ook goed uitkijken geblazen, vertelt Wildeboer. Een bergingswagen heeft geen sirenes en rijdt met waarschuwingslichten aan over de vluchtstrook.

'Maar het is heel goed uitkijken, want mensen zijn zo verschrikkelijk onvoorspelbaar. Soms gaat er ineens een deur open en stapt er iemand uit, of roken ze een sigaretje buiten de auto. Of ze gaan op de vangrail staan om te kijken wat er aan de hand is. Het is ontzettend uitkijken. We mogen ook maar met een bepaalde snelheid langs de file rijden. Als je te hard rijdt en er gebeurt wat, dan heb je wel een probleem.'

Een berger zit in principe alleen in de auto, uitzondering daargelaten. 'Alleen als je vooraf te horen krijgt dat het zó ernstig is, dat we er met twee man heen moeten.'



Als je het niet hoeft te zien, moet je het zeker niet willen zien Johan Wildeboer - berger

Andere rijstijl

Wildeboer werkt al een aantal jaar als berger en dat is terug te zien in de manier waarop hij zelf autorijdt, vindt hij.

'Absoluut! Heel eerlijk: toen ik net mijn rijbewijs had, was het stoer om met je telefoon achter het stuur te zitten, of zonder gordel. Je durft alles. Nu ik zelf berger ben en zie wat er kan gebeuren en welke letsels je kan oplopen, denk je: oei. Zeker ook bij leeftijdsgenoten.'

'Je ziet ook ongelukken waarbij alcohol in het spel is, dan word je je echt wel bewust van de gevaren. Of als je bijvoorbeeld mensen ziet die zonder gordel reden en met het hoofd tegen het raam zijn gegaan... Mensen: wees je er alsjeblieft bewust van wat er kan gebeuren als je met alcohol in het verkeer zit, of met je telefoon achter het stuur.'

Akelige taferelen

Als berger bij ongelukken krijg je soms akelige taferelen te zien. 'Als je het niet hoeft te zien, moet je het zeker niet willen zien', is de les die Wildeboer leerde. 'Maar je komt wel eens dingen tegen waarvan je achteraf denkt: liever niet. Je praat er met collega's onderling wel eens over en gaat weer door.'



Als je WA-verzekerd bent, ben je gedekt voor afslepen en het eerste transport Johan Wildeboer - berger

Wie betaalt het?

Wildeboer merkt soms dat mensen bang zijn dat ze een gepeperde rekening thuisgestuurd krijgen als de gele bergingswagen verschijnt. Niet nodig, benadrukt hij.

'Als je WA-verzekerd bent (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, verplicht voor iedereen die een motorvoertuig bestuurt - red.), ben je gedekt voor het afslepen en het eerste transport.'

'Dus stel: we takelen je uit de sloot en de auto wordt bij ons op het depot gestald, dan kan je ons vervolgens bellen en zeggen dat je hem naar een bepaald schadebedrijf wilt hebben. Dan wordt hij daar gratis naartoe gebracht. Of naar je huis, waar je hem ook maar wilt hebben.'

Lees ook:

- Meerdere kettingbotsingen op A7, bij Heiligerlee, Slochteren en Scheemda