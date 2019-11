Groninger Museum koopt VOC-kistje van 'Koning van Groningen'

Het Groninger Museum heeft een documentenkist gekocht die ooit het bezit was van de Groninger Jan Albert Sichterman. Het gaat om een kistje van zo'n 60 bij 40 cm dat rond 1740 in India is gemaakt.

Sichterman (1692-1764) was daar toen de baas van een handelspost van de Verenigde Oostindische Compagnie en liet het kistje daar terplaatse maken. Dat was zelfs in die tijd al een kostbaar bezit omdat het gemaakt is van zeldzaam ebbenhout dat is ingelegd met ivoor en voorzien is van zilver beslag. In het midden is een eekhoorn, het familiewapen van Sichterman, afgebeeld.

Rijkdom en faillissement

Na zijn carrière bij de VOC kwam Sichterman terug in Groningen en ging in een enorm huis aan de Ossenmarkt wonen. Hij werd vanwege zijn rijkdom wel aangeduid als de koning van Groningen.

Maar na zijn dood in 1764 bleek hij failliet te zijn en is het huis verkocht. Zijn omvangrijke kunstcollectie werd geveild en is verpreid geraakt. Een aantal voorwerpen uit zijn verzameling is het bezit van het Groninger Museum, waar het kistje binnenkort ook te zien is.

Bedrag

De aankoop werd gedaan met steun van de Vereniging Rembrandt en een schenking van een particulier op een veiling in Londen. Wat het museum voor het kistje heeft moeten betalen, is niet bekend.

