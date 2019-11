Pim (25) ging uit in Stad en daarna out, maar wie hielp hem?

Het weekendje weg in Groningen dat hij samen met zijn vrienden had gepland, liep wat anders dan verwacht.

De groep huurt van vrijdag op zaterdag een Airbnb aan de Rijksweg in Groningen. Die nacht is Donderwinkel samen met zijn vrienden in de Poelestraat.

Op een bepaald moment vinden hij en een andere maat het mooi geweest en gaan nog wat eten in de buurt. Zijn vriend verliest hij even uit het oog. Aangezien hij zelf al genoeg bier achter de kiezen heeft en niet wil wachten, besluit hij maar terug te gaan richting de accommodatie.



Ik weet alleen dat ik wakker werd op de stoep en er een andere jongen boven mij hing Pim Donderwinkel - Raakte gewond na het stappen

Donderwinkel fietst alleen over het Damsterdiep, als er vanuit het niets vier jongens opdoemen.

'Wat er daarna gebeurde weet ik niet meer', vertelt hij twee dagen na het incident. 'Alleen dat ik wakker werd op de stoep en dat een andere jongen boven mij hing. Die heeft mij direct naar het UMCG gebracht.'

Zoektocht

Maar wie zijn redder in nood is, weet Donderwinkel niet. 'Achteraf gezien had ik zijn telefoonnummer moeten vragen. Maar ja, daar denk je op zo'n moment niet aan natuurlijk.'

Donderwinkel vermoedt dat hij is geschrokken van de andere fietsers en dat hij daarna van zijn fiets is gevallen. 'Maar mijn moeder gelooft dat niet. Die zegt: Als die jongens jou van je fiets hebben zien vallen, dan hadden ze jou toch geholpen?'

Wat er dus precies is gebeurd, zal misschien nooit helemaal duidelijk worden. Aangifte zit er om die reden niet in. Wel weet de Gelderlander, die in het dagelijks leven managementtrainee is, dat hij zijn redder hoe dan ook wil vinden. Zijn moeder heeft al een oproep op Facebook geplaatst.

Gebroken tanden

Met werken wil Donderwinkel nog even wachten. Hij wil eerst nog even langs de tandarts. Zijn twee voortanden en een hoektand zijn namelijk gebroken door de val.

'Ik wil er eerst weer een beetje fatsoenlijk uitzien, voordat ik weer op kantoor verschijn.'

