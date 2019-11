Pekelder hulpsinterklaas voelt nattigheid en gaat viral

In één dag beroemd, het overkwam hulpsinterklaas Wubbe Heidekamp. Een filmpje waarop te zien is dat hij in Oude Pekela in een sloot valt, is op social media inmiddels duizenden keren bekeken.

Zelf blijft Heidekamp er vrij nuchter onder. 'Je kijkt natuurlijk wel even hoe vaak het gedeeld wordt.'

Gestrand

Op de video is te zien hoe de hulpsint aan de verkeerde kant van de sloot gestrand is. Tijdens de oversteek glijdt hij weg en belandt hij in het water. Onder luid gelach wordt de hulpsint de kade opgeholpen, maar niet voordat zijn staf het ook nog eens begeeft.

Antoine Hendriks filmde de val van de hulpsint



Zoals gepland

In tegenstelling tot wat de video doet vermoeden ging bijna alles wel volgens plan. 'Het was de bedoeling', geeft Heidekamp toe. 'Uiteindelijk kwam ik maar met één voet in het water terecht. Dat de staf kapot ging was niet gepland, maar het was gemakkelijk te repareren.'

Ludieke intocht

Elk jaar organiseert de Pekelder Windhonden Ren Club de Sinterklaas run, waarbij het traditie is dat de hulpsinterklaas in de pauze op ludieke wijze aankomt en de prijzen uitreikt.

Heidekamp neemt deze taak voor zijn rekening: 'Ik ben al eens op een verreiker aangekomen. Ook een keer in een container. Nu waren de meeste Zwarte Pieten via de goede weg naar de renbaan gekomen en was de hulpsint met één van zijn pieten verdwaald.'

In tegenstelling tot de hulpsinterklaas kwam Piet wél droog over.

Wasmachine

Ondanks de nattigheid verliep de middag volgens Heidekamp prima. 'Alles ging goed, het was een zeer leuke middag. Misschien dat we hier volgend jaar nog iets mee kunnen.'

De gebeurtenis zal Heidekamp voorlopig nog wel bij blijven, niet alleen dankzij de populaire video:

'Ik heb het pak net voor de tweede keer in de wasmachine gegooid, hopelijk krijg ik hem schoon voordat ik hem weer nodig heb.'