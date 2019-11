Hoogste prestatieprijs ooit voor Avebe

Aardappelzetmeelconcern Avebe heeft in het boekjaar 2018/2019 een prestatieprijs van 96,63 euro gerealiseerd, en dat is een record.

De prestatieprijs is de optelsom van de winst en het uitgekeerde aardappelgeld. Vorig boekjaar bedroeg hij nog 85,81 euro.

Winstdaling

Avebe keert dit jaar de volledige winst uit aan de leden. Dat is een uitzonderlijke stap, die het bedrijf eerder al bekendmaakte. De winst van de coöperatie in het boekjaar 2018/2019 bedroeg 5,2 miljoen euro. Dat is ruim 2,5 miljoen euro lager dan het jaar ervoor.

Die winstdaling is het gevolg van de hoge aardappelprijs die tijdens de campagne is betaald, en dat heeft ook weer te maken met de hete en droge zomer. Daardoor was er een kwart minder opbrengst.

Slechte oogst

Volgens woordvoerder Janet Katerberg kan Avebe het zich veroorloven om de slechte oogst van de boeren op deze manier te compenseren: 'We hebben een goede financiële positie om dit bij wijze van uitzondering te doen.'

Trots

Toch ziet bestuursvoorzitter Bert Jansen liever een goede prestatieprijs in combinatie met een normale oogst: 'Als bedrijf kunnen we trots zijn op het gerealiseerde resultaat en hebben we de actualiteit op een goede manier naar acties weten te vertalen. Maar de omstandigheden waren wel bijzonder. Voor veel van onze leden is en blijft oogst 2018 gewoon een heel slecht jaar.'

Avebe investeerde in het afgelopen boekjaar ruim 45 miljoen euro, vooral in innovatie en duurzaamheid.

